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Renault раскрыла внешность нового поколения Clio, который стал компактнее предшественника

29.01.2019 14:57 — Разное | Tut.by  
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Только вчера французы обнародовали снимки интерьера пятого поколения своей субкомпактной «пятидверки» — и, вуаля, сегодня подоспела новая порция фотографий, по которым можно составить представление о внешности нового Clio.


При длине 4048 мм новый хетчбэк стал на 14 мм короче предшественника, но внутри разработчики обещают больше простора благодаря увеличившейся на 66 мм (до 1798 мм) ширине и возросшей колесной базе (точной цифры в Renault пока не озвучили). Известно также, что новый Clio стал на 30 мм ниже прежнего, а объем багажника теперь равен 391 л против 300 л у предшественника.


В гамме хетчбэка появилась новая версия RS Line, которая пришла на смену прежней GT Line. Адресуется она тем, кому не хочется ждать дебюта «заряженного» Clio RS. Впрочем, основные отличия тут сводятся лишь к декору вроде забранного решеткой воздухозаборника, имитацией диффузора в заднем бампере, укрупненного выхлопного патрубка и оригинальных 17-дюймовых колесных дисков.


О технике нового Clio по-прежнему известно очень мало: все подробности французы раскроют в начале марта во время Женевского автосалона. По предварительным данным, под капотом расположатся новые турбированные агрегаты, разработанные совместно с Mercedes: это 1,3-литровая бензиновая «четверка» с отдачей около 150 «лошадок», а также литровая «тройка», которой обзавелась родственная с Clio модель — обновленная Micra (подробности о ней — здесь!). По всей видимости, в арсенале Clio останется также 1,5-литровый турбодизель dCi.


Кроме топового Clio RS, который может получить 1,8-литровый мотор мощностью 225 сил, позже в гамме новой «пятидверки» ожидаются гибридная и чисто электрическая версия — появятся они не раньше 2020 года.

 
 
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Только вчера французы обнародовали снимки интерьера пятого поколения своей субкомпактной «пятидверки» - и, вуаля, сегодня подоспела новая порция фотографий, по...
 
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