Евро отыгрывается. Доллар тоже не стоит на месте

Значение валютной корзины выросло до максимума за 328 дней. Сегодня второй раз подряд подорожали евро и доллар.





Курс доллара вырос на 0,0070 рубля до 2,1593 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 25 дней. С начала недели доллар подорожал на 0,0077 рубля.





Курс евро подскочил ещё на 0,0155 рубля до 2,4695 BYN/EUR. Евро за два дня вырос на 0,0331 рубля и оказался на максимуме за 14 дней, а минувшую неделю завершал на минимуме за 34 дня.





Курс российского рубля упал на 0,0091 рубля до 3,2558 BYN/100 RUB. За два дня рубль РФ стал дешевле на 0,0103 рубля, но с начала января он всё равно вырос на 0,1430 рубля.









Россия





Центробанк России продолжает ослаблять российский рубль. Так, официальный курс доллара на завтра вырос на 0,41 рубля до 66,3412 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра подскочил на 0,69 рубля до 75,8811 RUB/EUR.