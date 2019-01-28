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Евро отыгрывается. Доллар тоже не стоит на месте

29.01.2019 14:19 — Разное | Партизан  
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На торгах 29 января белорусский рубль девальвировался к доллару до минимума за 25 дней.

Значение валютной корзины выросло до максимума за 328 дней. Сегодня второй раз подряд подорожали евро и доллар.

Курс доллара вырос на 0,0070 рубля до 2,1593 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 25 дней. С начала недели доллар подорожал на 0,0077 рубля.

Курс евро подскочил ещё на 0,0155 рубля до 2,4695 BYN/EUR. Евро за два дня вырос на 0,0331 рубля и оказался на максимуме за 14 дней, а минувшую неделю завершал на минимуме за 34 дня.

Курс российского рубля упал на 0,0091 рубля до 3,2558 BYN/100 RUB. За два дня рубль РФ стал дешевле на 0,0103 рубля, но с начала января он всё равно вырос на 0,1430 рубля.


Россия

Центробанк России продолжает ослаблять российский рубль. Так, официальный курс доллара на завтра вырос на 0,41 рубля до 66,3412 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра подскочил на 0,69 рубля до 75,8811 RUB/EUR.

 
 
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На торгах 29 января белорусский рубль девальвировался к доллару до минимума за 25 дней.
 
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