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Лукашенко обсудил с Дворковичем проведение шахматной олимпиады в Минске

29.01.2019 13:04 — Разное | Партизан  
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Вопросы развития в Беларуси шахматного спорта и проведения 45-й Всемирной шахматной олимпиады обсуждены сегодня на встрече Александра Лукашенко с президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем.



"Я и с бывшим руководителем федерации не единожды встречался и знал его хорошо. Мы говорили о развитии шахмат в Беларуси. Мы придерживаемся этого курса. Я человек "всеядный": для меня очень важен любой вид спорта, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматами. 

Тем более так случилось, что Беларусь - это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная. Вижу, что и сейчас начали шевелиться, поэтому наша встреча кстати", - сказал Лукашенко.

Он поздравил Аркадия Дворковича с избранием президентом Международной федерации шахмат. Он получил эту должность на заседании Генассамблеи ФИДЕ в октябре 2018 года. 

Вице-президентом на том же заседании ФИДЕ была избрана председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина, получившая абсолютное большинство голосов.

По словам Аркадия Дворковича, Международная федерация шахмат планирует перестроить свою работу, чтобы обеспечить развитие шахматного спорта в мире в целом, а не только в отдельных странах. 


В октябре 2018 года на Всемирном конгрессе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Беларусь получила право провести в августе 2022 года Всемирную шахматную олимпиаду и конгресс ФИДЕ, женский Кубок мира в 2020 году и мужской в 2021-м.


 
 
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Вопросы развития в Беларуси шахматного спорта и проведения 45-й Всемирной шахматной олимпиады обсуждены сегодня на встрече Александра Лукашенко с президентом...
 
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