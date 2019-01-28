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Шутки в сторону. Нужна трезвая оценка состояния страны

29.01.2019 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Шутки в сторону. Нужна трезвая оценка состояния страны
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Полки магазинов в отличие от советских времён по-преж­нему полны, но ко многим товарам, как говорят в народе, не подступиться. Нет, пожалуй, газеты, которая не сообщила бы об очередном росте цен. Пишут, что огурцы подорожали на 37%, помидоры – на 22%, капуста – на 20%, картошка и лук – на 10%. Понятно, что зима на дворе и что это подорожание, что называется, сезонное, но тем не менее.

Дырки в кармане

Подводя итоги послепраздничной ревизии потребительского рынка и жизни вообще, социологи (как злые на власть, так и добрые) сформулировали основные претензии к правительству: рост цен, снижение доходов, ослабление рубля. Инфляция за ушедший год удвоилась и стала, по мнению экспертов, непредсказуемой. И вот результат: 53% населения высказываются за отставку правительства. Это по итогам опроса Левада-центра. Данные других социологических учреждений мало отличаются от этих. 

В свете таких данных нетрудно догадаться и о том, что в наступившем году останется от благих пожеланий истекшего года. Например, от обещания повысить вдвое минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Услышав этот московский благо­вест, в регио­нах начали шарить по карманам, но быстро убедились, что денег на такого рода подарки нет. Совет Федерации на днях согласился с этой грустной констатацией.

Шутки в сторону. Нужна трезвая оценка состояния страны «Я не жалуюсь на жизнь, но вокруг один обман»

Шутка юмора

Коммерсанты, опасаясь падения доходов, попытались прибегнуть к хитрости. По сообщениям СМИ, вместо привычной упаковки из 10 яиц появились коробочки с 9 яйцами. Тут журналисты вспомнили и другие ухищрения отечественной торговли (правда, существующие уже не один год): вместо привычных 200 г масла в упаковке – во многих теперь 180 г, в ранее килограммовом пакете сахарного песка – 900 г. Похудели и упаковки с мукой. Но всё же больше всего задел за живое конфуз с яйцами. Это и понятно: упаковка из 10 яиц – это народное понятие, унаследованное с советских времён. Менять его – почти то же самое, что в знаменитую поллитровку заливать 400 г. Народ отозвался шуткой: «При ощупывании у россиян оказалось одним яйцом меньше». Шутка не злая – в свойственной русскому народу манере. Но появляются шутки и посерьёзнее. И касаются они не закуски и выпивки, а состояния экономики страны. Вместо памятного лозунга хрущёвских времён «Догнать и перегнать Америку!» уже звучит новый: «Не отстать бы от Белоруссии». Шутка неслучайна: по данным международной статистики (ох, как не хотелось бы ей верить!), доля России в мировом ВВП в 2018 г. снизилась до исторического минимума.

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Неблагополучие в экономике косвенно подтверждается данными об оттоке «понаехавших тут» из России. Причины просты. Первая: при переводе рублей в доллары заработки приезжих работников уже усохли вдвое. Вот гастарбайтеры и бегут от рубля. Вторая: падение доходов коренных жителей. Русские, ранее искавшие работу попрестижнее, сегодня всё чаще соглашаются на места дворников, строителей, сиделок, шофёров и курьеров. Это очень заметно на улице.

Справедливости ради отметим, что правительство пытается если не переломить ситуацию, то хотя бы как-то сгладить её последствия для населения. Ограничение цен на бензин по требованию «сверху» – один из примеров. Другое дело, что получается не везде и не всегда так, как хотелось бы. 

Шутки в сторону. Нужна трезвая оценка состояния страны У кого язык острее?

Без лапши

Население трезвеет быстрее, чем власть. Но и власти жить в системе народных сказок про золотую рыбку всё труднее. По свидетельству Фонда общественного мнения, рядовые граждане всё меньше верят радужным планам на будущее. О приступах оптимизма недавних лет, которым были подвержены чуть ли не 80% населения, сегодня вспоминать как-то даже неловко.

Власть оказывается перед сложным политическим и моральным выбором: говорить населению всю правду о состоянии дел в стране или продолжать вешать (но в более умеренных дозах) лапшу на уши. Практика россий­ского руководства в этом отношении мало чем отличается от практики правительств других стран. Правительству Франции тоже долгое время удавалось поддерживать в стране атмосферу социального благополучия и доверия. Фокус состоял в том, что стараниями СМИ стране и миру обильно преподносилась информация о блистательной жизни Парижа и очень дозированно – о положении дел в регионах. И вот, как чёрт из табакерки, восстание «жёлтых жилетов» и резкое падение рейтинга президента. Не попадёт ли Россия в подобную ситуацию? Вопрос не праздный. И неслучайно им заинтересовался В. Путин.

Шутки в сторону. Нужна трезвая оценка состояния страны
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*   *   *

Вопрос о том, сколько человеку (и стране) нужно правды, а сколько полуправды и лжи, – один из самых древнейших в мире. О нём задумывались великие писатели, философы, руководители Церкви. Политики задаются этим вопросом крайне редко, а ведь от ответа на него нередко зависит судьба государства.

В России всё громче звучит критика практики манипуляций статистическими данными. Звучат требования ограничить перечень секретных сведений, за которыми власть нередко скрывает свои просчёты. Пик секретности в СССР был достигнут в сталинские времена. Среди запрещённых данных были сведения о смертности, безработных, беспризорниках, об урожае, о продолжительности жизни, забастовках, числе заключённых и даже о наличии лекарств. С тех пор многое изменилось, но списки запретов остаются. Сегодня данные статистики напрямую не засекречиваются, но нередки случаи корректировки цифр, неприятных для власти. Сохраняется и советская практика, когда региональное начальст­во, желая выглядеть хорошо в глазах Москвы, шлёт в столицу красивые картинки. Вопрос о том, сколько человеку правды нужно, остаётся крайне актуальным для страны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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