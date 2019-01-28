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Под Минском продадут с аукциона много участков. Что и почем предлагают

29.01.2019 15:14 — Разное | Tut.by  
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В начале весны пройдут очередные торги по участкам в Минском районе, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. На этот раз на аукцион выставили 22 лота. Есть варианты, расположенные совсем близко к столице. Что и почем — читайте в материале.


Фото носит иллюстративный характер

В Заславле выставили на торги три лота: два участка по 9 соток с электричеством, газом и водопроводом, а также участок в 14 соток с газом и электричеством. Начальная цена — 26−30,8 тысяч рублей.

От Хатежинского сельсовета в торгах будет участвовать четыре лота: участок в 14 соток в деревне Гаище с начальной ценой 20 тысяч рублей; два участка в деревне Старое Село по 12 и 14 соток, с начальной ценой от 23 тысяч рублей. Еще один участок предлагается в самом Хатежино. Его площадь — 13 соток, начальная цена — 35 тысяч рублей. Все участки без коммуникаций.


Изображение: rlt.by

Есть варианты, совсем близкие к Минску: в Мачулищах 15 соток выставили на торги с начальной ценой 21 тысяча рублей; в Атолино — 14 соток с начальной ценой 35 тысяч рублей. Из коммуникаций есть электричество и газ.

Близко к Минску расположен и самый дорогой лот — 14 соток в деревне Прилукская Слобода. Из коммуникаций к нему пока есть только электричество. Начальная цена — 46,6 тысяч долларов.


Изображение: rlt.by

Самые бюджетные варианты участков будут стартовать от 5 тысяч рублей. Например, за такую стартовую цену можно рассчитывать на участок в 14 соток в деревне Ломшино (Лошанский сельсовет) От МКАД до этой деревни около 30 км.

По низкой стартовой цене, от 5,6 тысяч рублей, выставили на торги три участка в деревне Жуковка Юзуфовского сельсовета. Из коммуникаций есть только электричество. От МКАД до Жуковки — порядка 28 километров.


Изображение: rlt.by

Аукцион состоится 1 марта в 10.00 по адресу: Минск, Чкалова, 5. Документы для участия в аукционе принимают до 25 февраля включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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