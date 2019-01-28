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С 21 января по 28 февраля проходит республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!»

29.01.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Чтобы предупредить пожары и гибель людей от них, с 21 января по 28 февраля в проходит республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62977.php

С 21 января по 28 февраля проходит республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!»

Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем и незнание правил безопасности по-прежнему остаются основными причинами пожаров в жилье. Для привлечения внимания граждан к проблеме возникновения пожаров и гибели на них спасатели проведут следующие мероприятия:

Первый этап пройдет с 21 января по 1 февраля. Целевой аудиторией станут люди, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни.

На втором этапе акции, который пройдет с 4 по 12 февраля, акцент будет сделан на работу с одинокими и одинокопроживающими пожилыми людьми, пенсионерами. Специально для этого спасатели отправятся в отделения дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения.

Третий этап состоится с 13 по 19 февраля в вузах, лицеях, колледжах. Четвертый этап пройдет с 20 по 27 февраля в организациях и на предприятиях.

Пятый этап состоится 28 февраля в местах массового пребывания людей – в этом году объектами станут ТЦ «Дидас персия», ТЦ «Галлерея гранд».

 
 
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Чтобы предупредить пожары и гибель людей от них, с 21 января по 28 февраля в проходит республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!». Неосторожное обращение...
 
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