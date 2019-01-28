Водитель на «Жигулях» насмерть сбил ребенка. А суд взыскивает 30 тысяч долларов с пенсионера, продавшего этот автомобиль

Проживающая в Минске семейная пара пенсионеров продала свой автомобиль за 500 долларов — а теперь вынуждена выплатить почти 30 тысяч долларов за преступление, которое совершил другой человек. Как такое случилось, пенсионеры рассказали «Нашей Ниве».



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«Жигули» после ДТП. Фото: дорожно-аварийная служба

Осенью 2016 года пенсионерка Галина Гвоздева решила продать семейное авто. «Жигули» были в отличном состоянии, вспоминает женщина, но очень были нужны деньги, так как у матери Галины выявили рак.

Разместили объявление, вскоре нашелся и покупатель, молодой парень.

Машина была оформлена на Гвоздеву, но она для продажи оформила генеральную доверенность мужу, так как у нее самой не было времени заниматься продажей.

Муж договорился с покупателем о цене: машину продали всего за 1100 белорусских рублей.

«В тот же день «Жигули» сняли с учета ГАИ , стали оформлять договор купли-продажи. Но выяснилось, что покупатель не взял паспорт. Тогда решили временно оформить транзитные номера, — говорит Гвоздева. — Ведь мы хотели поскорее забрать деньги, покупатель хотел скорее забрать авто».

Получается, что официально машина продолжала принадлежать Галине и, по доверенности, ее мужу.

А менее чем через неделю покупатель, будучи за рулем тех самых «Жигулей», выехал на тротуар и сбил женщину с 5-летним мальчиком. Ребенок погиб.

Водителя взяли под стражу, в январе 2017 года приговорили к 4 годам колонии-поселения. На суде парень полностью признал вину, говорил, что машина его, он владелец.

Отец погибшего мальчика настаивал на крупной денежной компенсации. Виновник ДТП даже не подошел к пострадавшим после аварии, это и возмутило мужчину, рассказывает Гвоздева.

С горе-водителя потерявшая ребенка семья требовала 120 тысяч рублей.

На суде парень обещал, что его мать будет продавать двухкомнатную квартиру в Минске и компенсирует моральный ущерб родителям, рассказала Гвоздева.

Но все пошло не так. После того как парню присудили срок в колонии-поселении, он уже не спешил продавать квартиру и выплачивать компенсацию.

Родители погибшего ребенка ждали своей компенсации вплоть до октября 2017 года. Потом снова пошли в суд.

Суд постановил, что родители свои деньги получат. Но не с осужденного водителя, а с формального собственника машины.

Судья Молчан постановил взыскать 60 тысяч белорусских рублей с Николая Полещука, мужа Галины, поскольку именно он продавал машину по генеральной доверенности. То, что никакого отношения к аварии мужчина не имел, суд не смутило.

Родители погибшего говорили, что не имеют претензий к Николаю Полещуку — не он же был за рулем. Но это ни на что не повлияло.

После Галина с мужем попытались искать справедливости, но безрезультатно. Писали жалобы, ходили по судам, дошли до Верховного суда. Им лишь отвечали, мол, владелец машины отвечает, вот и всё.

«Мы пока не платим. Но мужу уже отключили мобильную связь», — говорит Гвоздева.

Галина и муж на пенсии. Таких денег у них нет. Пенсионеры все еще надеются, хотят попасть на прием к председателю Верховного суда, мол, он как-то им поможет.

«Формально все по закону. Есть такой момент, что, согласно указу президента, договор купли-продажи автомобиля должен быть зарегистрирован в органах ГАИ . Иначе этот договор недействителен.

Также статья 948 Гражданского Кодекса возлагает ответственность за вред на владельца имущества, — говорит адвокат Кристина Хома. — Однако в этом деле есть нюанс.

Фактически владельцем автомобиля признали виновника ДТП. Ведь приговором суда постановлено вернуть автомобиль именно ему, а не Полещуку. И в рамках уголовного дела все участники и сам виновник признавали факт купли-продажи автомобиля».

На деле же, пенсионеры, которые по бумагам якобы владели автомобилем, остались без «Жигулей», но с долгом в 30 тысяч долларов.