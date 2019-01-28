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Водитель на «Жигулях» насмерть сбил ребенка. А суд взыскивает 30 тысяч долларов с пенсионера, продавшего этот автомобиль
29.01.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Проживающая в Минске семейная пара пенсионеров продала свой автомобиль за 500 долларов — а теперь вынуждена выплатить почти 30 тысяч долларов за преступление, которое совершил другой человек. Как такое случилось, пенсионеры рассказали «Нашей Ниве».
«Жигули» после ДТП. Фото: дорожно-аварийная служба
Осенью 2016 года пенсионерка Галина Гвоздева решила продать семейное авто. «Жигули» были в отличном состоянии, вспоминает женщина, но очень были нужны деньги, так как у матери Галины выявили рак.
Разместили объявление, вскоре нашелся и покупатель, молодой парень.
Машина была оформлена на Гвоздеву, но она для продажи оформила генеральную доверенность мужу, так как у нее самой не было времени заниматься продажей.
Муж договорился с покупателем о цене: машину продали всего за 1100 белорусских рублей.
Получается, что официально машина продолжала принадлежать Галине и, по доверенности, ее мужу.
Водителя взяли под стражу, в январе 2017 года приговорили к 4 годам колонии-поселения. На суде парень полностью признал вину, говорил, что машина его, он владелец.
Отец погибшего мальчика настаивал на крупной денежной компенсации. Виновник ДТП даже не подошел к пострадавшим после аварии, это и возмутило мужчину, рассказывает Гвоздева.
С горе-водителя потерявшая ребенка семья требовала 120 тысяч рублей.
На суде парень обещал, что его мать будет продавать двухкомнатную квартиру в Минске и компенсирует моральный ущерб родителям, рассказала Гвоздева.
Родители погибшего ребенка ждали своей компенсации вплоть до октября 2017 года. Потом снова пошли в суд.
Суд постановил, что родители свои деньги получат. Но не с осужденного водителя, а с формального собственника машины.
Родители погибшего говорили, что не имеют претензий к Николаю Полещуку — не он же был за рулем. Но это ни на что не повлияло.
После Галина с мужем попытались искать справедливости, но безрезультатно. Писали жалобы, ходили по судам, дошли до Верховного суда. Им лишь отвечали, мол, владелец машины отвечает, вот и всё.
Галина и муж на пенсии. Таких денег у них нет. Пенсионеры все еще надеются, хотят попасть на прием к председателю Верховного суда, мол, он как-то им поможет.
Также статья 948 Гражданского Кодекса возлагает ответственность за вред на владельца имущества, — говорит адвокат Кристина Хома. — Однако в этом деле есть нюанс.
На деле же, пенсионеры, которые по бумагам якобы владели автомобилем, остались без «Жигулей», но с долгом в 30 тысяч долларов.
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Водитель на «Жигулях» насмерть сбил ребенка. А суд взыскивает 30 тысяч долларов с пенсионера, продавшего этот автомобиль
Проживающая в Минске семейная пара пенсионеров продала свой автомобиль за 500 долларов — а теперь вынуждена выплатить почти 30 тысяч долларов за преступление,...
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