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Подземные переходы и 4-полосная бетонка. Как будет выглядеть часть трассы на Чериков под Могилевом

29.01.2019 16:18 — Разное | Tut.by  
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В Могилевском районе с осени продолжаются земляные и подготовительные работы на автодороге Р122 Могилев — Чериков — Костюковичи. К 2020 году, если финансирование будет стабильным, отрезок трассы протяженностью 5,5 км станет четырехполосной бетонкой.


Фото с сайта Могилевского облисполкома

В 2019 году необходимо выполнить большой объем по переустройству коммуникаций, попадающих в пятно застройки. Связано это с тем, что транспортная артерия берет начало в черте города. А еще вдоль участка реконструкции расположен ряд промышленных предприятий и несколько пригородных населенных пунктов. Кроме того, планируется приступить к возведению путепроводов и двух подземных пешеходных переходов — возле поселков Малая и Большая Боровка.

Проект реализуется в соответствии с Государственной программой по развитию и содержанию автомобильных дорог и предполагает строительство бетонной дороги первой категории с двумя полосами движения в обе стороны на подъезде к Могилеву со стороны города Чаусы. Протяженность реконструированного участка составит 5,5 км.

— Эта дорога имеет большое значение для Могилевской области, ведь она связывает с областным центром 7 районов, находящихся на востоке и юго-востоке региона: Чаусский, Кричевский, Чериковский, Краснопольский, Костюковичский, Климовичский и Хотимский, — отметил начальник отдела технического надзора и подготовки производства РУП «Могилевавтодор» Павел Скребунов. — Важен еще и тот факт, что на реконструируемом участке интенсивность движения достигает от 9 900 до 13 050 автомобилей в сутки, что по нормативу предполагает строительство автодороги первой категории.

При разработке проекта реконструкции дороги выбор сделан в пользу бетонного покрытия. Специалисты уже рассчитали конструкцию, основываясь на интенсивности движения и требуемых нагрузках с учетом перспективы. Стоит отметить, что дороги из бетона имеют ряд преимуществ: срок их службы более чем в два раза превышает асфальтобетонные, на них не возникают такие дефекты, как колея, и отсутствуют ограничения нагрузки грузового транспорта на дорожное полотно.

Генподрядчиком выступил ОАО «Дорожно-строительный трест № 3». Сейчас на объекте работают три его управления: Могилевское ДСУ № 14, недавно присоединившиеся Горецкое ДСУ № 20 и Кричевское ДСУ № 27. Задействовано несколько субподрядных организаций, специализирующихся на не свойственных дорожникам видах работ.

Срок строительства, согласно проектной документации, составляет 20 месяцев. Если финансирование будет стабильным и достаточным, работы будут завершены в 2020 году.

В настоящее время в связи с ремонтными работами на участке реконструкции ограничен скоростной режим движения транспорта по существующей дороге.

 
Теги: Могилев
 
 
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