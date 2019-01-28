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Студенту - 333 рубля в месяц, пенсионеру - 353. Повышают минимальные потребительские бюджеты

29.01.2019 16:26 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 февраля повышают размеры минимальных потребительских бюджетов. Это предусмотрено постановлением Минтруда от 23 января 2019 года № 5, сообщается на сайте ведомства.

Новые размеры МПБ, которые будут действовать по 30 апреля 2019 года, составят:

  • трудоспособное население - 451 рубль;
  • пенсионеры — 353 рубля 52 копейки;
  • студенты - 333 рубля 88 копеек;
  • дети в возрасте до трех лет — 284 рубля 17 копеек;
  • дети в возрасте от трех до шести лет — 373 рубля 58 копеек;
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 382 рубля 31 копейка;
  • семья из четырех человек — 351 рубль 28 копеек;
  • молодая семья из трех человек - 382 рубля 11 копеек.

Удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах декабря 2018 года характеризуется следующими данными: продукты питания — 48,6 процента, одежда, белье, обувь — 19,1 процента, жилищно-коммунальные услуги — 8,3 процента, бытовые услуги, транспорт, связь — 9,1 процента; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 9,0 процента, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4 процента, взносы и платежи — 2,1 процента, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4 процента.

 
 
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