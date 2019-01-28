ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выработан протокол поручений хозструктурам и должностным лицам Осиповичского района

29.01.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

ПО ИТОГАМ прошедшей 11 января встречи председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского с активом органов территориального общественного самоуправления, субъектами хозяйствования и бизнеса Осиповщины выработан протокол поручений хозструктурам и должностным лицам района.

Первейшее требование — безусловное выполнение в 2019 году всех прогнозных показателей. Также перед местными органами управления поставлена задача довести через «районку» до сведения жителей сформированный план мероприятий по комплексному благоустройству региона, разработав соответствующие планы для каждого населенного пункта; обеспечить ввод в эксплуатацию и оснащение оборудованием нового корпуса райбольницы; навести порядок и благоустроить территории, прилегающие к ОАО «Торговля», «Желдорсервис», железнодорожному вокзалу и путям и т.д.

Выполнение поручений главы области взято на контроль.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПО ИТОГАМ прошедшей 11 января встречи председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского с активом органов территориального общественного...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вдвоем жить веселей». История молодоженов из Горок: мужу — 81, жене — 83
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика