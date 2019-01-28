Выработан протокол поручений хозструктурам и должностным лицам Осиповичского района

ПО ИТОГАМ прошедшей 11 января встречи председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского с активом органов территориального общественного самоуправления, субъектами хозяйствования и бизнеса Осиповщины выработан протокол поручений хозструктурам и должностным лицам района.

Первейшее требование — безусловное выполнение в 2019 году всех прогнозных показателей. Также перед местными органами управления поставлена задача довести через «районку» до сведения жителей сформированный план мероприятий по комплексному благоустройству региона, разработав соответствующие планы для каждого населенного пункта; обеспечить ввод в эксплуатацию и оснащение оборудованием нового корпуса райбольницы; навести порядок и благоустроить территории, прилегающие к ОАО «Торговля», «Желдорсервис», железнодорожному вокзалу и путям и т.д.

Выполнение поручений главы области взято на контроль.