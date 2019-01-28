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Неужели? Кочанова заявила, что 30% телепередач должны быть по-белорусски
Белорусские власти поставили задачу перевести 30% телеконтента на белорусский язык. Об этом заявила руководитель Администрации президента Наталья Кочанова на встрече с коллективом ООО "Беларуськалий".
О заявлении чиновницы пишет газета "
Вопрос о популяризации белорусского языка на телевидении задала начальник отдела информационно-идеологической работы Наталья Новицкая.
Ранее о задаче перевести 30% контента на белорусский язык нигде не сообщалось. В "Законе о СМИ" говорится только, что не менее 30% телеконтента должно быть отечественного производства.
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Белорусские власти поставили задачу перевести 30% телеконтента на белорусский язык. Об этом заявила руководитель Администрации президента Наталья Кочанова на...
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