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Неужели? Кочанова заявила, что 30% телепередач должны быть по-белорусски

29.01.2019 16:10 — Разное | Партизан  
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Белорусские власти поставили задачу перевести 30% телеконтента на белорусский язык. Об этом заявила руководитель Администрации президента Наталья Кочанова на встрече с коллективом ООО "Беларуськалий".



О заявлении чиновницы пишет газета "Калійшчык Салігорска". 

Вопрос о популяризации белорусского языка на телевидении задала начальник отдела информационно-идеологической работы Наталья Новицкая.

Ранее о задаче перевести 30% контента на белорусский язык нигде не сообщалось. В "Законе о СМИ" говорится только, что не менее 30% телеконтента должно быть отечественного производства. 

 
 
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Белорусские власти поставили задачу перевести 30% телеконтента на белорусский язык. Об этом заявила руководитель Администрации президента Наталья Кочанова на...
 
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