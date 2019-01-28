Неужели? Кочанова заявила, что 30% телепередач должны быть по-белорусски









Калійшчык Салігорска ". О заявлении чиновницы пишет газета "".





Вопрос о популяризации белорусского языка на телевидении задала начальник отдела информационно-идеологической работы Наталья Новицкая.





Ранее о задаче перевести 30% контента на белорусский язык нигде не сообщалось. В "Законе о СМИ" говорится только, что не менее 30% телеконтента должно быть отечественного производства.