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Сбежавшему из Беларуси бизнесмену Аверьянову добавили к обвинению

29.01.2019 15:25 — Разное | Партизан  
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Правоохранительные органы Беларуси расширили обвинение в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, экстрадиции которого из Германии добивается Минск.

Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

"Процедура экстрадиции продолжается. Мы находимся в постоянном контакте с германской стороной. Все документы, которые у нас запрашивали, предоставили. Из актуального: недавно был расширен объем обвинения [Аверьянову]. Помимо неуплаты налогов его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями", — сказал Брылев.

Год назад Аверьянова, которого ранее объявили в международный розыск, задержали в Берлине. Один из районных судов Берлина одобрил взятие под стражу с целью выдачи. 


Таким образом было начато экстрадиционное производство. Вскоре Аверьянова освободили из-под стражи. Но были приняты меры, чтобы он не скрылся от правоохранительных органов. Процесс экстрадиции может быть небыстрым.

Осенью 2017 года Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. Были задержаны шесть топ-менеджеров из бизнес-империи Аверьянова.


Несколько лет назад у бизнесмена разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Банки и подрядчики просили погасить долги, которые образовались из-за реализации инвестпроектов.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы Беларуси расширили обвинение в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, экстрадиции которого из Германии добивается Минск.
 
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