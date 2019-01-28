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Витебский подросток, защищаясь, убил мужчину
Фото: sk.gov.by
Происшествие случилось вечером 27 октября 2018 года на улице Гагарина. Во время ссоры 16-летний юноша ударил ножом 35-летнего мужчину. После этого подросток скрылся с места происшествия.
Мужчина умер в больнице от нанесенных телесных повреждений.
Сперва юноше предъявили обвинение в убийстве. Его взяли под стражу. Однако в ходе расследования правоохранители установили, что юноша превысил пределы необходимой обороны. Установить это удалось благодаря анализу видео- и аудиозаписей с места происшествия, а также показаний обвиняемого. Следствие пришло к выводу, что эти свидетельства последовательны и не противоречат показаниям свидетелей и другим материалам уголовного дела.
Подростку предъявлено обвинение в убийстве при превышении пределов необходимой обороны. Он выпущен из-под стражи под надзор. Юноша ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту учебы и места жительства имеет позитивные характеристики.
Парень раскаялся в совершенном преступлении. Также Следственный комитет обращает внимание на то, что преступление произошло под влиянием противоправных действий потерпевшего.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
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УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве.
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