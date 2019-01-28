В России предложили отменить техосмотр личных автомобилей

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Соответствующий документв базе данных парламента РФ.Как указали авторы инициативы, система технического осмотраКроме того, как говорится в пояснительной записке, по статистике МВД, за первые девять месяцев 2018 года доля аварий из-за технических неисправностей составила всего 3,8 процента от общего количества ДТП. При этом, согласно действующему законодательству РФ, критерием исключения автотранспорта из положений о техосмотре являются объем двигателя, мощность и максимальная скорость, в связи с чем возможно включить в этот перечень автомобили, которые граждане используют только в личных целях.