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В работе почты Gmail произошел глобальный сбой

29.01.2019 17:05 — Разное | UDF  
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Фото: js.mamydirect.com
В работе почтового сервиса Gmail от Google произошел глобальный сбой. Об этом говорит информация, полученная из сервиса Downdetector.

На неполадки жалуются пользователи по всеми миру. Больше всего сбоев происходит в Европе (например, в Великобритании) и Южной Америке. Нарушения в работе почты наблюдаются и в Индии. Сервис доступности сервисов Google — G Suite — показывает, что проблемы есть и у других продуктов компании вроде Google Drive.

На момент написания материала в Беларуси (по данным Downdetector) особых проблем с Gmail нет. У части пользователей, у которых были неполадки, Gmail также уже успел восстановиться.

 
 
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В работе почтового сервиса Gmail от Google произошел глобальный сбой.
 
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