В работе почты Gmail произошел глобальный сбой

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На неполадки жалуются пользователи по всеми миру. Больше всего сбоев происходит в Европе (например, в Великобритании) и Южной Америке. Нарушения в работе почты наблюдаются и в Индии. Сервис доступности сервисов Google — G Suite — показывает, что проблемы есть и у других продуктов компании вроде Google Drive.На момент написания материала в Беларуси (по данным Downdetector) особых проблем с Gmail нет. У части пользователей, у которых были неполадки, Gmail также уже успел восстановиться.