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США предоставили Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

29.01.2019 17:32 — Разное | Интерфакс  
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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать счета правительства Венесуэлы в американских банках, говорится в заявлении заместителя представителя госдепа Роберта Палладино.

"Это поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы на благо венесуэльского народа", - отмечается в нем.

Речь идет о счетах, принадлежащим непосредственно правительству Венесуэлы, ЦБ Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в других американских банках.

В заявлении отмечается, что соответствующее решение было принято Вашингтоном 25 января.

Госдепартамент США также в очередной раз призвал другие государства признать Х.Гуайдо временным президентом страны.

23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать счета правительства...
 
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