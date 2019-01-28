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США предоставили Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать счета правительства Венесуэлы в американских банках, говорится в заявлении заместителя представителя госдепа Роберта Палладино.
"Это поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы на благо венесуэльского народа", - отмечается в нем.
Речь идет о счетах, принадлежащим непосредственно правительству Венесуэлы, ЦБ Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в других американских банках.
В заявлении отмечается, что соответствующее решение было принято Вашингтоном 25 января.
Госдепартамент США также в очередной раз призвал другие государства признать Х.Гуайдо временным президентом страны.
23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".
В ответ на это Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.
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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать счета правительства...
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