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С 1 февраля устанавливаются новые размеры минимального потребительского бюджета

29.01.2019 16:47 — Разное | Интерфакс  
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Постановлением министерства труда и социальной защиты Беларуси N5 утверждены новые размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах декабря 2018 года.

Так МПБ установлены в следующих размерах: трудоспособное население - Br451, пенсионеры - Br353,52; студенты - Br333,88; дети в возрасте до 3 лет - Br284,17; дети в возрасте от 3 до 6 лет - Br373,58; дети в возрасте от 6 до 18 лет - Br382,31. МПБ для семьи из четырех человек утверждена в размере Br351,28; молодой семьи из трех человек - Br382,11.

МПБ установлены в расчете на месяц на период с 1 февраля 2019 года по 30 апреля 2019 года.

МПБ представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально постановлением Минтруда в ценах последнего месяца квартала для шести социально-демографических групп населения и двух видов семей разного состава.

Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

 
 
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Постановлением министерства труда и социальной защиты Беларуси N5 утверждены новые размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных...
 
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