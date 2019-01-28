В Минских заведениях пройдет гастрофестиваль по мотивам книг (цены и фото)

С 31 января по 10 февраля в Минске пройдет гастрофестиваль, но не совсем обычный. 13 кафе и ресторанов города представят свое видение блюд из романов Владимира Короткевича, Джона Толкина или Брэма Стокера. Мероприятие станет своеобразным анонсом 26-й Минской международной книжной выставки-ярмарки.
Beef&Beer
1. Смалец (намазка для хлеба) — «Ночь перед Рождеством», Николай Гоголь (12 руб).
2. Вареники с вишней и вареньем из облепихи — «Ночь перед Рождеством», Николай Гоголь (6.5 руб).
3. Томленые щи с гречневой няней — «Мертвые души», Николай Гоголь (8 руб).
4. Верещака с блинами — «Новая земля», Якуб Колас (15 руб).
5. Колдуны с мясом и грибами — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (15 руб).
«Буфет»
1. Паприка Гендл — «Дракула», Брэм Стокер (12 руб.)
2. Ореховый суп — «Рапунцель», Братья Гримм (9 руб.)
3. Сэндвич с огурцом — «Как важно быть серьезным», Оскар Уайльд (9 руб.)
4. Колдуны с мясом — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (11 руб.)
5. Верещака — «Новая земля», Якуб Колас (9 руб.)
«Высота 281»
1. Верещака c блинами — «Новая земля», Якуб Колас (12 руб.)
2. Колдуны с мясом, сыром, грибами и сметаной — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (10 руб.)
3. Гречневые оладьи с малиновым джемом — «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл (10 руб.)
4. Шведский селедочный салат — «Эмиль из Лённеберги», Астрид Линдгрен (8 руб.)
5. Сэндвич с бананом и беконом — «Вилла «Белый конь», Агата Кристи (10 руб.)
«Коммуналка»
1. Верещака с блинами — «Новая земля», Якуб Колас (11 руб.)
2. Колдуны с мясом и грибами — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (11 руб.)
3. Куриная шейка с грибным соусом — «Золотой теленок», Илья Ильф и Евгений Петров (13 руб.)
4. Сельдь с горчичным соусом, сметаной, малосольной мойвой и икрой (на выбор) — «Записки гурмана», Антон Чехов (8 руб.)
5. Цимес — «Пелагия и красный петух», Борис Акунин (13 руб.)
«7 комнат»
1. Шведский селедочный салат — «Эмиль из Лённеберги», Астрид Линдгрен (7 руб.)
2. Гречневые оладьи со сметаной и кленовым сиропом — «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл (4 руб.)
3. Ореховый суп с гренками — «Рапунцель», Братья Гримм (6 руб.)
4. Верещака c блинами — «Новая земля», Якуб Колас (12 руб.)
5. Колдуны с мясом — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (9 руб.)
«Мустанг»
1. Верещака — «Новая зямля», Якуб Колас (12 руб.)
2. Сэндвичи с огурцом — «Как важно быть серьёзным», Оскар Уайльд (5.5 руб.)
3. Пирог со свининой — «Хоббит, или Туда и Обратно», Толкин Джон Рональд Руэл (7.20 руб.)
4. Паприка Гендл — «Дракула», Брэм Стокер (15 руб.)
5. Шведский селедочный салат — «Эмиль из Лённеберги», Астрид Линдгрен (7.50 руб.)
Netto
1. Тонкие блины с традиционной мочанкой — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (12 руб.)
2. Клёцки с мясом и сметаной — «Новая земля», Якуб Колас (8 руб.)
3. Фаршированные кабачки — «Дуэль», Антон Чехов (12 руб.)
4. Французский луковый суп — «Пражское кладбище», Умберто Эко (7 руб.)
5. Карамельный пудинг — «Шерли» Шарлотта Бронте (5 руб.)
«Владимирский очаг»
1. Колдуны с мясом — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (15 руб.)
2. Гречневые оладьи — «Унесенные ветром», Маргарет Митчелл (15 руб.)
3. Пирог со свининой — «Хоббит, или туда и обратно», Толкин Джон Рональд Руэл (17 руб.)
4. Верещака — «Новая земля», Якуб Колас (20 руб.)
5. Куриный карри по по-викториански — «Морской договор», Артур Конан Дойл (18 руб.)
Доставка «Дом папочки»
1. Баранья похлебка с чесноком — «Золотой ключик или приключения Буратино», Алексей Толстой (4 руб.)
2. Шведский селедочный салат — «Эмиль из Лённеберги», Астрид Линдгрен (3 руб.)
3. Паприка Гендл — «Дракула», Брэм Стокер (5 руб.)
4. Верещака с картофелем — «Новая земля», Якуб Колас (5 руб.)
5. Колдуны с мясом и грибной подливой — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (5 руб.)
«Шампань паб»
1. Закуска из сельди — «Сирена», Антон Чехов (7 руб.)
2. Нога индейки с яблоком — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (22 руб.)
3. Йоркширский пудинг с мясным соусом — «Из воспоминаний сельского ветеринара», Джеймс Хэрриот (13 руб.)
4. Верещака — «Новая земля», Якуб Колас (12 руб.)
5. Судак из цветной капусты — «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков (23 руб.)
«Вестфалия»
1. Шведский селедочный салат — «Эмиль из Лённеберги», Астрид Линдгрен (7 руб.)
2. Сэндвич с огурцом и сыром Филадельфия — «Как важно быть серьёзным», Оскар Уайльд (5 руб.)
3. Тыквенный суп из королевской гавани — «Песнь льда и пламени», Джордж Мартин (6 руб.)
4. Картофельные колдуны с мясом — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (9 руб.)
5. Верещака панская — «Новая земля», Якуб Колас (12 руб.)
«Оливье»
1. Суп ореховый с пастернаком — «Рапунцель», Братья Гримм (8 руб.)
2. Шведский селедочный салат — «Эмиль из Лённеберги», Астрид Линдгрен (7 руб.)
3. Колдуны с мясом и грибами под сметанным соусом — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (9 руб.)
4. Верещака c блинами — «Новая земля», Якуб Колас (9 руб.)
5. Куриный карри по-викториански — «Морской договор», Артур Конан Дойл (9 руб.)
«Янцзы»
1. Салат-семга с овощами — «Эмиль из Лённеберги», Астрид Линдгрен (14 руб).
2. Императорская курица — «Дракула», Брэм Стокер (15 руб).
3. Императорское угощение — «Песнь льда и пламени», Джордж Мартин (48 руб).
4. Говядина на жаровне — «Новая земля», Якуб Колас (19 руб).
5. Свинина с блинчиками — «Дикая охота короля Стаха», Владимир Короткевич (12 руб).
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26 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на матч БАТЭ — «Арсенал», который пройдет 14 февраля на «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно, победитель будет объявлен 1 февраля.
Теги
: Минск
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С 31 января по 10 февраля в Минске пройдет гастрофестиваль, но не совсем обычный. 13 кафе и ресторанов города представят свое видение блюд из романов Владимира...