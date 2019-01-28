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Российский спортсмен-депутат Госдумы дисквалифицирован на 2 года и должен вернуть золото Сочи-2014

29.01.2019 18:07 — Разное | Tut.by  
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) вынесла решение о двухлетней дисквалификации бобслеиста Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи начиная с 21 декабря 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).


Алексей Воевода. Фото: instagram.com/alexeyvoevoda

— Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, — сообщил собеседник ТАСС.

Воевода имеет право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации других российских бобслеистов, выступавших на Играх-2014, — Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года.

На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. После Олимпиады-2014 они завершили выступления.

После выборов 18 сентября 2016 Алексей Воевода стал депутатом Госдумы, где является членом фракции «Единая Россия» и Комитета по экологии и охране окружающей среды.

 
 
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) вынесла решение о двухлетней дисквалификации бобслеиста Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на...
 
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