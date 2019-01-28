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Вороновская команда достойно выступила на «Гродненской лыжне-2019»

29.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Вороновская команда достойно выступила на «Гродненской лыжне-2019»

В минувшую субботу «Гродненская лыжня-2019» собрала почти три десятка команд: облисполкома, районных исполнительных комитетов и силовых структур. В большинстве на лыжи встали руководители районов, их заместители. От их личного примера и результата во многом зависело общее место всей команды в эстафете. На спортивном празднике лыжников и зрителей приветствовали губернатор области Владимир Кравцов и помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

За Вороновский район выступали первый заместитель председателя Вороновского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Ясинский, заместитель начальника отдела землеустройства  Александр Пышинский, заместитель начальника Вороновского РОЧС Евгений Гремза, главный специалист отдела организации производства управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Гражина Забело. Половину нашей команды составляли новички в лыжном спорте. Но это не помешало  вороновчанам хорошо выступить и в разы улучшить результат прошлого сезона. Шестое общекомандное место и взлет на десять позиций  в турнирной таблице! Личный результат Александра Ясинского  —  четвертый. Всего 27 секунд отделило его от бронзы  соревнований.


Вороновская команда достойно выступила на «Гродненской лыжне-2019»

Участники поделились своими впечатлениями от спортивного праздника.

Гражина Забело:

—  Последний раз на лыжах стояла  лет 12 назад. В школе этот вид спорта очень любила, с удовольствием каталась. Предложение выступить за район восприняла двояко. С одной стороны — хотелось пробежаться, с другой — боялась подвести команду. Мы заранее приехали на территорию спортивно-биатлонного комплекса «Селец», что под Новогрудком. Освоились, испробовали трассу. И я успокоилась, что не забыла еще технику. Но на старте соревнований, конечно, было все равно очень волнительно.

Александр Ясинский:

— На лыжи в тот день я, можно сказать, встал впервые. Если не считать пробного круга по трассе. Но ощущения очень понравились. Впечатлил сам комплекс, хорошая организация мероприятия, культурная программа и работа торговли, подворий. Готов выступить за район в следующем году. Только тренироваться начну заранее.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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В минувшую субботу «Гродненская лыжня-2019» собрала почти три десятка команд: облисполкома, районных исполнительных комитетов и силовых структур. В большинстве на...
 
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