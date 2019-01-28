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В пяти пунктах пропуска на погранпереходах Гродненщины электронные очереди заработают в этом году

29.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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С ноября 2017 года функционирует система электронного пропуска в КПП «Котловка» в Островецком районе. Остальные в стадии подготовки и проектирования. 

В пяти пунктах пропуска на погранпереходах Гродненщины электронные очереди заработают в этом году


 Выработаны подходы к обустройству погранпереходов такими системами, — рассказывает председатель комитета экономики облисполкома Андрей Свиридов. – По установке их в международных пунктах пропуска заключены инвестиционные договоры, определены инвесторы. 

Это в первую очередь пункт пропуска «Каменный Лог» в Ошмянском районе: в 2016 году был заключен инвестдоговор с минской компанией. Такой же договор на установку системы электронной очереди в «Брузгах»год спустя был заключен также со столичной  компанией «Сириус карго». Еще один инвестор из Минска готов установить такую систему на погранпереходе «Берестовица». Осталось еще определиться с двумя инвесторами. 

Как сообщил Андрей Свиридов, эти инвесторы намерены все работы завершить к концу нынешнего года, поскольку нормативный срок строительства – шесть месяцев. Больше времени уходит на проектирование, поскольку выбор и привязка площадок ожидания на погранпереходах требует согласования с ГАИ и РУП «Гродноавтодор». 

В пяти пунктах пропуска на погранпереходах Гродненщины электронные очереди заработают в этом году
 

Остается открытым вопрос создания системы электронной очереди на погранпереходах «Привалка» и «Бенякони». Здесь возникли проблемы с привязкой их к погранпереходу. Принято решение откорректировать градостроительные паспорта по этим двум объектам с учетом практики уже существующей зоны ожидания в «Котловке». Это должно быть сделано в течение первого квартала, чтобы выставить участки для строительства зон ожидания на аукцион. Кстати, уже появилось немало желающих приобрести эти участки на торгах во втором квартале. 

Как показала практика, системой бронирования первыми воспользовались так называемые дальнобойщики. Главное для них – вовремя прибыть на погранпереход. Тогда на обочинах дорог не будут скапливаться длинные очереди из большегрузов. 

СТОИТ ПОЧИТАТЬ 

Как в международном пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе работает система электронной очереди 

 
 
Фото из архива «ГП»
Николай ШЛЫК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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С ноября 2017 года функционирует система электронного пропуска в КПП «Котловка» в Островецком районе. Остальные в стадии подготовки и проектирования. ...
 
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