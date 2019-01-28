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В сфере особого внимания: работа с незанятыми в экономике, спортинвентарь для школьников, порядок на дорогах

29.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Ход работы по формированию базы данных  жителей региона трудоспособного возраста, не занятых в экономике, обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. 

Сейчас завершается составление списков неработающих граждан, которые будут обязаны  с начала года оплачивать услуги по снабжению горячей водой в полном объеме. В «жировках» за январь они получат соответствующие уведомления. Параллельно ведется масштабная работа по содействию занятости. В районах и областном центре действуют комиссии по содействию занятости, где желающим помогают с поиском мест для трудоустройства. Оперативно рассматриваются ситуации тех, у кого есть жизненные обстоятельства, освобождающие от полной оплаты этой коммунальной услуги, несмотря на отсутствие работы. К примеру, имеющие несовершеннолетних детей, работающие на земельных участках и другие. 

Наибольшее число потенциальных плательщиков – в областном центре, на втором месте по их численности – Лида. 

– Эту работу нужно провести максимально выверенно, точно, — поручил Владимир Кравцов. 

На контроле областной власти – приобретение спортивного инвентаря для занятий зимними видами спорта в учебные заведения региона. За средства областного бюджета приобретено 1,4 тысячи пар лыж и инвентаря для школ Гродненщины. Лыжные прогулки и пробежки должны стать нормой жизни для учащихся. 

На совещании рассмотрен ряд инвестиционных проектов, реализованных и находящихся в работе. Так, четыре торговых объекта сети «Санта ритейл» открылись в районах области. Еще четыре – строятся. Как подчеркнул губернатор, важно, чтобы при строительстве новых торговых объектов соблюдалось антимонопольное законодательство, чтобы сети не занимали в общих объемах большие проценты, нежели предусмотрено законодательством. Обсудили также ход реализации инвестпроекта по развитию производства грибов компании «ЛогалБио» в Щучинском районе. Большая часть продукции поставляется на экспорт, вместе с тем в областном центре имеются в продаже выращенные в Щучине грибы, как в ряде торговых объектов, так и в собственной торговой точке. 

На совещании были поставлены «сезонные» задачи перед дорожниками. В связи с тем, что есть вопросы по состоянию дорог в периоды снегопадов, соответствующим организациям поручено организовать качественную и регулярную работу по расчистке дорожного полотна. 

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Лилия НОВИЦКАЯ
http://grodnonews.by/
 
 
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Ход работы по формированию базы данных  жителей региона трудоспособного возраста, не занятых в экономике, обсудили на оперативном совещании в облисполкоме,...
 
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