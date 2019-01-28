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Комплексная проверка боевой готовности началась в Вооруженных Силах
29.01.2019 — Разное | Вороновская газета
В Вооруженных Силах в соответствии с решением министра обороны Беларуси начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей ВС под руководством начальника Генштаба ВС – первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева, сообщили
К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения. В ходе мероприятия планируется призвать из запаса около 1,4 тыс. человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций.
«Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций. Завершится проверка штабными тренировками и учениями различного уровня с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных Сил», — проинформировали в пресс-службе.
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В Вооруженных Силах в соответствии с решением министра обороны Беларуси начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских...
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