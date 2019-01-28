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В Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии
29.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси с 1 февраля будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, а также социальных пенсий, сообщает
В результате минимальный размер трудовой пенсии с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составит 216,71 белорусский рубль.
Граждане, не заработавшие трудовую пенсию, по достижении женщинами 60 и мужчинами 65 лет смогут рассчитывать на социальную пенсию, которая составит 108,45 рублей.
Размеры других социальный пенсий, которые назначаются при неполучении трудовой, установлены в следующем размере: инвалидам 1 группы – 238,59, инвалидам с детства 2 группы – 206,06, инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца – 184,37, инвалидам 3 группы – 162,68 рубля.
Для неработающих пенсионеров, достигших 75 лет, ежемесячная надбавка составит 40,67, достигших 80 лет – 54,23 рубля.
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Минимальный размер трудовой пенсии с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составит 216,71 белорусский рубль.
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