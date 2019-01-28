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Собака сорвалась с привязи, вырвала навесной замок с ворот и... Смотрите сами
29.01.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Центр города Бреста. Улица Карбышева, дом 32. Хозяйка привязывает собаку где-то около рынка, а сама уходит по делам (вероятно туда же),
Животное чего-то испугалось, вырвало поводок вместе с какой-то штукой, к которой оно было привязано, и вот что получилось...
автор видео - ОАО "Локон"
По итогу - никто не пострадал, женщина потом забрала своего пса. Но может быть стоит подумать, прежде чем идти гулять с подобными животными в людное место? Прохожие явно растерялись и не знали, как реагировать на ситуацию. А если бы ребёнок?
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