БАТЭ проиграл первый товарищеский матч на турецком сборе клубу из Южной Кореи

15-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ проиграл первый матч в новом сезоне, который состоялся в Турции на сборах. Подопечные Алексея Баги уступили 0:2 южнокорейскому клубу «Сувон Самсунг Блюуингз».



Фото: ФК БАТЭ

БАТЭ — «Сувон Самсунг Блюуингз» — 0:2 (0:2)

Белек. 29 января. Поле комплекса Cornelia.

БАТЭ: Д. Щербицкий (А. Чичкан, 46), А. Риос (Д. Бессмертный, 46), З. Волков (С. Симович, 46), Е. Филипенко (Н. Василевич, 46), А. Филипович (А. Потапенко, 66), М. Иванич (Е. Березкин, 46), С. Драгун (Е. Яблонский, 46), А. Глеб (Д. Бага, 46), Н. Милич (В. Мухамедов, 46), Б. Дубайич (М. Скавыш, 46), И. Стасевич (Э. Мукам, 46).

Голы: 0:1 — (5, с пенальти). 0:2 — (45).

Оба мяча были пропущены в первом тайме. Уже на четвертой минуте Щербицкий сфолил в штрафной, судья назначил пенальти, который соперник уверенно реализовал. В самой концовке первых 45 минут южнокорейцы удвоили перевес.

Во втором тайме тренер БАТЭ заменил 10 игроков, но обновленный состав не смог отличиться.

На этом сборе борисовчане проведут еще две игры. 3 февраля сыграют против австрийского «Вольфсбергера», а 6 февраля — с сербской «Войводиной». В Беларусь команда вернется 7 февраля.

14 февраля БАТЭ сыграет против лондонского «Арсенала» на поле «Борисов-Арены» в 1/16 финала Лиги Европы. 21 февраля состоится ответный матч.