ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госкомвоенпром займется идеологической борьбой

29.01.2019 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Госкомвоенпром Беларуси присудил премию в области науки и техники за 2018 год коллективу ОАО "МНИПИ" за разработку и серийное производство передвижных информационных центров, которые могут использоваться вооруженными силами для информационного противоборства.


"Работа по созданию новых средств информационного противоборства проводилась ОАО "МНИПИ" впервые на постсоветском пространстве", - сказано в сообщении Госкомвоенпрома.

Вручение ведомственных премий Госкомвоенпрома было приурочено к дню белорусской науки.

Белорусское предприятие "МНИПИ" выпускает средства радиоэлектронной борьбы. Одним из видов продукции являются подвижные информационные и радиотелевизионные центры. Инфоцентры позволяют "совершенствовать методы противоборства, использовать возможности интернета, наземного и спутникового телевидения и радиовещания, средств связи в боевых подразделениях Вооруженных Сил Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

В частности, подвижный радиотелевизионный центр (ПРТЦ), созданный на базе колесного шасси МАЗ, позволяет вести ТВ-вещание на эфирные и кабельные сети. Радиовещание возможно, в том числе, на FM приемник, исключающий возможность несанкционированного приема. Комплекс включает рабочие места для операторов телевещания, радиовещания и подготовки программ. Передающий центр позволяет вести трансляцию 3 независимых каналов спутникового телевидения. Кабельная станция ТВ-вещания включает не менее 13 каналов, включая трансляцию не менее 8 эфирных каналов.

Также премии Госкомвоенпрома вручены за создание радиорелейной станции Р-414МБРП, модернизацию приборов радиационного контроля и разработку переносного индивидуального программно-аппаратного комплекса с интегрированными средствами связи в рамках проекта "Солдат - боевые системы".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госкомвоенпром Беларуси присудил премию в области науки и техники за 2018 год коллективу ОАО "МНИПИ" за разработку и серийное производство передвижных...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше основали «Polexit»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика