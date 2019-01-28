Госкомвоенпром займется идеологической борьбой





"Работа по созданию новых средств информационного противоборства проводилась ОАО "МНИПИ" впервые на постсоветском пространстве", - сказано в сообщении Госкомвоенпрома.





Вручение ведомственных премий Госкомвоенпрома было приурочено к дню белорусской науки.





Белорусское предприятие "МНИПИ" выпускает средства радиоэлектронной борьбы. Одним из видов продукции являются подвижные информационные и радиотелевизионные центры. Инфоцентры позволяют "совершенствовать методы противоборства, использовать возможности интернета, наземного и спутникового телевидения и радиовещания, средств связи в боевых подразделениях Вооруженных Сил Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.









В частности, подвижный радиотелевизионный центр (ПРТЦ), созданный на базе колесного шасси МАЗ, позволяет вести ТВ-вещание на эфирные и кабельные сети. Радиовещание возможно, в том числе, на FM приемник, исключающий возможность несанкционированного приема. Комплекс включает рабочие места для операторов телевещания, радиовещания и подготовки программ. Передающий центр позволяет вести трансляцию 3 независимых каналов спутникового телевидения. Кабельная станция ТВ-вещания включает не менее 13 каналов, включая трансляцию не менее 8 эфирных каналов.





Также премии Госкомвоенпрома вручены за создание радиорелейной станции Р-414МБРП, модернизацию приборов радиационного контроля и разработку переносного индивидуального программно-аппаратного комплекса с интегрированными средствами связи в рамках проекта "Солдат - боевые системы".

