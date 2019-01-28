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В Польше основали «Polexit»

29.01.2019 19:14 — Разное | Партизан  
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В мае это движение попробует избраться в Европарламент.

Бывший президент Кракова и депутат Европарламента Станислав Жултэк основал партию «Polexit». Как явствует из названия, основной целью партийцев станет выход Польши из Евросоюза. По словам Жултэка, он намерен принять участие в майских выборах в Европарламент, а в случае успеха - в осенних кампаниях по формированию Сейма и Сената Польши.


Политик считает, что введение зависимости евродотаций от соблюдения законности в государствах ЕС, как это понимает Брюссель, привет к полному исчезновению суверенитета Польши. Он сравнил подобное положение с «оккупацией». Еще одна претензия Жултэка - неизбежное подорожание электроэнергии в Польше в связи с борьбой против глобального потепления.

«Polexit» должен привести к выходу Польши из ЕС. А если подобные движения возникнут и в других странах, то вышедшие из объединения смогут создать собственный Евросоюз, основанный на других принципах.

 
 
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В мае это движение попробует избраться в Европарламент.
 
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