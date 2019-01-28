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Азаренко успешно стартовала на турнире в Санкт-Петербурге и сразится со 2-й ракеткой мира

29.01.2019 19:07 — Разное | Партизан  
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Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире серии «Премьер» в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов.

В 1/16 финала Виктория Азаренко (№ 51 WTA) в двух сетах победила россиянку Маргариту Гаспарян (№ 81 WTA) — 6:4, 6:1.

В первом сете белоруска уступала со счетом 3:4, однако сумела переломить ход игры, выиграв три гейма кряду (6:4).

Во втором сете во многом ключевым оказался третий гейм. Он продолжался 13 минут 22 секунды, и на «больше-меньше» преимущество 8 раз переходило от одной соперницы к другой. В итоге успешнее оказалась Азаренко (3:0), которая затем уверенно довела до победы и весь матч.

В 1/8 финала Азаренко встретится со второй ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 10 WTA) начнет турнир в Санкт-Петербурге сразу со стадии 1/8 финала, где встретится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (№ 52 WTA).

Белоруска Вера Лапко (№ 63 WTA) выбыла из одиночного турнира в Санкт-Петербурге еще в квалификации, уступив 225-й ракетке мира Анастасии Зарицкой из Чехии — 2:6, 6:2, 3:6.

В первом круге парного разряда белоруска Вера Лапко с россиянкой Вероникой Кудерметовой сыграют против дуэта Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения). А белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма начнут соревнования матчем против сербских теннисисток Александры Крунич и Ольги Данилович.

 
 
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Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире серии «Премьер» в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом 823 000 долларов.
 
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