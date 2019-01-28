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Конец интриги: какой план у Святослава Вакарчука

29.01.2019 18:44 — Разное | Партизан  
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Святослав Вакарчук остается общественным деятелем, а не политиком.



Лидер группы "Океан Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук записал видео, в котором сообщил о своем неучастии в президентских выборах. Таким жестом он прекратил кривотолки по поводу своего участия, хотя это уже было очевидно для многих обозревателей. Например, месяц назад в интервью LIGA.net политтехнолог Виктория Сюмар заявила, что Вакарчук решил не идти на выборы президента.

LIGA.net коротко рассказывает, почему Вакарчук не дошел до реальной политики и что будет делать дальше.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Два года назад социологи включили Святослава Вакарчука в президентские опросы. Исследователи заметили интерес украинцев к общественным выступлениям музыканта, где он предлагал реформировать госслужбу, судебную власть и провести большую приватизацию. Вакарчука приглашали на самые видные интеллектуальные мероприятия.

С первых соцопросов Вакарчук оказался в тройке лидеров. В кругу экспертов и политиков начали обсуждать переход музыканта от общественного активиста к политике. Ажиотаж с выдвижением Вакарчука только усилился, когда вокалист ОЭ объявил годовую паузу в музыкальных выступлениях и уехал учиться в Стэнфордский университет. У обозревателей сложилось впечатление, что он поехал учиться для президентской должности.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. "Я изучаю экономику и право не для того, чтобы "стать президентом", - говорил он. Одновременно с такими заявлениями Вакарчук не отрицал участия в выборах. Говорил, что ответит, когда придет время. После произнесенной речи на форуме Ялтинской стратегии в Киеве, в кулуарах Вакарчук признался, что у него есть команда, а на выборы пойти "несложно".

Как выяснилось позже, музыкант действительно размышлял по поводу своего участия, но так и не решался. Как стало известно LIGA.net, Вакарчука склоняли к участию в президентских выборах послы G7 в Киеве и окружение Виктора Пинчука.

Полгода Вакарчука спрашивали о его походе на президентские выборы. В октябре прошлого года в Харькове музыкант заявил, что его обижают разговоры на уровне "пойдет он или нет" и что власть его не интересует.

Вместе с интересом к нему как кандидату в президенты, против него началась информационная кампания. Его критиковали за недостаточный патриотизм в языковом вопросе, а также заявляли, что он - проект Пинчука. Рейтинг Вакарчука по социологическим опросам снизился с 12% до 2%. 28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. По мнению Сюмар, Вакарчук решил оставаться в статусе морального авторитета, дающего советы. Теперь Вакарчука сватают сразу в несколько политических лагерей. Андрей Садовый напомнил ему, что его предложение объединить усилия на парламентских выборах с Вакарчуком еще актуально. Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко сообщил, что также поддерживает связь с музыкантом. В движении Люди важливі предлагали Вакарчуку принять участие в закрытой встрече.


Политолог Александр Кочетков уверен, что Вакарчука в первую очередь хочет использовать штаб Петра Порошенко, не исключено, что без его согласия. Исполнитель много значит для патриотического избирателя.

"Вакарчук растерял поддержку как будущий политик из-за нечеткой позиции по участию в выборах. Его публичное заявление о симпатии к любому кандидату сегодня мало чего стоит", - уверен политолог. В пресс-службе Вакарчука опровергли участие общественника в президентской кампании в любом амплуа. Также он не был в Администрации президента в декабре прошлого года, как об этом сообщают некоторые СМИ.

После президентских выборов следующим этапом для политиков станет подготовка к осенним парламентским. Кочетков уверен, что Вакарчук будет действовать по похожему сценарию и в конечном итоге не примет участия в парламентской кампании.

Один из лидеров группы Еврооптимисты в Раде Мустафа Найем прогнозирует, что музыкант все-таки поддержит на выборах в Раду Андрея Садового или Анатолия Гриценко. "Из обращения очевидно, что команда Святослав будет готовиться к парламентским выборам", - написал Найем. Пресс-служба музыканта эту информацию не подтверждает.

"Я в деле" перевели с английского, но потеряли контекст. Это не означает, что Святослав идет в политику, а то, что он не останется в стороне", - сказала пресс-секретарь музыканта Виктория Хоменко. 

Что это означает: идет, но не идет; идет, но не так; не идет, но может? В общем-то как обычно - ничего конкретно сказать нельзя.

 
 
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Святослав Вакарчук остается общественным деятелем, а не политиком.
 
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