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Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году

29.01.2019 17:55 — Разное | Партизан  
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В ближайшие пять лет Украина по экономическим показателям сможет догнать соседние государства, которые уже сейчас входят в состав Евросоюза, заявил президент Украины Петр Порошенко.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году. Об этом он сказал 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве, передает  "ГОРДОН".

По словам Порошенко, в ближайшие пять лет Украина по экономическим показателям сможет догнать соседние государства, которые уже сейчас входят в состав ЕС.

Порошенко добавил, что Украина уже опережает некоторые страны Евросоюза в рейтинге Doing Business.

"Мы каждый год добавляем по несколько баллов в рейтинге. Сохраняя такие темпы, мы сможем нагнать приближенные к нам страны Европейского союза", – сказал он.


16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

Право Украины на членство в Европейском союзе предусмотрено статьей 49 договора о ЕС. 


 
 
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В ближайшие пять лет Украина по экономическим показателям сможет догнать соседние государства, которые уже сейчас входят в состав Евросоюза, заявил президент...
 
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