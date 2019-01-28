Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году









ГОРДОН ". Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году. Об этом он сказал 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве, передает "".





По словам Порошенко, в ближайшие пять лет Украина по экономическим показателям сможет догнать соседние государства, которые уже сейчас входят в состав ЕС.





Порошенко добавил, что Украина уже опережает некоторые страны Евросоюза в рейтинге Doing Business.





"Мы каждый год добавляем по несколько баллов в рейтинге. Сохраняя такие темпы, мы сможем нагнать приближенные к нам страны Европейского союза", – сказал он.









16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.





Право Украины на членство в Европейском союзе предусмотрено статьей 49 договора о ЕС.



