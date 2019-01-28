Не сложилось: Сарока подавал надежды, но давно сидит на лавке в Бельгии

По словам агента футболиста Валерия Русецкого, в услугах форварда были заинтересованы клубы из ряда стран – Италии, Франции, Германии Турции, России, Голландии, Бельгии, Болгарии и Кипра.













В конце концов Сарока остановился на варианте с бельгийским «Локереном». «Они рассказали, что в прошлом сезоне у «Локерена» были проблемы в атаке, команда мало забивала. В межсезонье клуб целенаправленно занялся поисками форварда, который мог бы ситуацию исправить.





Рассматривали различные кандидатуры, но остановились именно на нападающем минского «Динамо». Сказали, что, по их мнению, это лучший вариант. В том числе и с точки зрения соотношения цены и качества», – делился впечатлениями от переговоров Русецкий. «Динамо» получило компенсацию за трансфер футболиста, сумма которой не разглашается.





Уже через восемь дней после подписания Сарока сыграл первый официальный матч за «Локерен». Дебют получился комом: команда белоруса в стартовом поединке чемпионата дома уступила «Генку» 0:4. Сам Антон провел на поле все 90 минут. В знаковом для себя матче форвард запомнился перепалкой с судьей.





Сарока сидит, играют другие





Главный тренер «Локерена» Питер Мэйс выпускал нападающего в стартовом составе еще в трех последующих поединках, однако тот ничем не отметился кроме голевой передачи в матче с «Серкль Брюгге». Дальше Сарока присел на скамейку запасных. «Ничего страшного. Буду доказывать свою состоятельность. Ехал в «Локерен», чтобы закрепиться. Со временем все придет», – подбадривал себя нападающий.





С середины августа 2018-го Антон начал в старте всего один матч. И то в 1/16 финала Кубка против команды из четвертого дивизиона. Тогда даже удалось забить пока единственный мяч в Бельгии.





Место в составе заняли другие форварды – сербы Марко Мирич и Джордже Йованович. Балканцы также не отличались большой результативностью. На данный момент у Мирича три гола в 19 матчах, у Йовановича – один мяч в десяти играх. Конечно, с такими показателями впереди тяжело думать о чем-то другом, кроме как о выживании: на старте чемпионата «Локерен» шел в хвосте таблицы, барражируя между 14-м и 15-м местами.





В последних числах октября руководство «Локерена» пошло на тренерскую рокировку: Мэйса сменил экс-игрок сборной Бельгии Глен де Бук. Однако новый коуч не сумел исправить положение: «Локерен» продолжает выигрывать только по праздникам, плотно обосновавшись на последнем месте. После 23 туров от спасительной 15-й строчки клуб Сароки отделяет восемь очков.





Де Бук не жалует белоруса. В последний раз Антон появлялся на поле еще в прошлом году: 22 декабря он вышел в середине второго тайма и отдал голевую передачу в матче против «Васланда-Беверена». Но не помогло – «Локерен» проиграл 1:2.





Новые оппоненты Сароки





Все указывает на то, что Де Бук не особо рассчитывает на белоруса и сербских нападающих. В зимнее трансферное окно команда взяла двух игроков атаки – Якуба Ржезничека из чешской «Виктории» и арендовала у «Андерлехта» Ноуледжа Мусона.





Якуб Ржезничек. Как и Сарока, чех сразу же получил карт-бланш от главного тренера, появившись на поле через несколько дней после подписания. Чутье де Бука не подвело: чех отличился уже на 6-й минуте в бельгийском чемпионате. В следующем матче, состоявшемся в минувшую субботу, чех провел 90 минут. Сарока в этом время сидел на лавке, понимая, что именно Якуб сейчас является его главным конкурентом за место в основе.





Ржезничек хорошо известен у себя на Родине. Нападающий провел по несколько матчей за молодежные сборные Чехии. В местном чемпионате форвард сыграл 258 поединков, в которых забил 64 раза. Также у футболиста имеется опыт выступлений в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.





По манере игры Якуб похож на Сароку – фактурный нападающий, который может не только забить сам, но и помочь сделать это партнеру.





Ноуледж Мусона. Зимбабвиец может сыграть на любой позиции впереди – как на фланге, так и в центре. В 21 год африканец транзитом через ЮАР оказался в бундеслиге, где выступал за «Хоффенхайм» и «Аугсбруг».





Однако закрепиться в Германии не получилось, и Мусона трансфером за 500 тысяч евро из «Хоффенхайма» отправился в бельгийский «Остенде». За четыре года в новой команде Ноуледж стал одним из любимчиков фанатов. В двух сезонах в про-лиге Мусоне удалось забить по десять мячей и более.





Повышение не заставило себя ждать: летом 2018-го зимбабвиец перешел в «Андерлехт». В одной из сильнейших команд Бельгии нападающий на поле появлялся эпизодически, поэтому пришлось искать клуб, где игровая практика станет стабильной. До конца сезона африканец будет выступать за «Локерен» на правах аренды.













В сборной Зимбабве Мусона является капитаном. В националке футболист дебютировал в 20 лет. С тех пор нападающий один из лидеров сборной и порой радует болельщиков своими голами. Например, в 2017-м Мусона забил красивый мяч в ворота Туниса на Кубке африканских наций.