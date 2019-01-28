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Туркменским студентам запретили под расписку веселиться на каникулах

29.01.2019 18:02 — Разное | UDF  
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Фото: svoboda.org
Им нельзя ходить в гости к друзьям, а также пользоваться мобильными телефонами и интернетом.

В отношении студентов высших учебных заведений Туркменистана ввели новые запреты. В частности у студентов взяли расписки о том, что во время зимних каникул они не будут пользоваться мобильными телефонами, интернетом, не будут посещать свадьбы и другие торжества, а также не будут отлучаться из своих населенных пунктов, передает Радио Азатлык.

Об очередных запретах рассказали преподаватели и студенты нескольких вузов страны, в том числе Туркменского Государственного университета, Дашогузского сельскохозяйственного института и Лебапского государственного педагогического института.

"Такие расписки у студентов взяли 25 января. Также, перед тем, как отпустить студентов по домам после экзаменов, с ними провели встречу. «Вам разрешается поехать к себе домой на зимние каникулы. В это время ведите себя пристойно, не разговаривайте по сотовому телефону, не ходите по свадьбам, не ходите в гости к друзьям», напомнило руководство вузов", - сообщил 28 января корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Несколько дней назад также сообщалось о требовании от студентов пользоваться для поездки домой, во время зимних каникул, только самолётами, поездами или автобусами.

По словам родителей студентов одного из столичных вузов, руководство вузов также предупредили студентов, что по возвращении они должны будут сдать в деканат копии своих билетов в доказательство выполнения требования.

Кроме того, вузы Туркменистана строго контролируют поведение учащихся и их внешний вид. В вузах страны строго соблюдается дресс-код.

Молодые люды обязаны носить белые рубашки, черный костюм, черные туфли, черный галстук и тахья (традиционную вышитую тюбетейку).

Униформа девушек меняется регулярно, в основном это черный пиджак зимой, а в осенне-весенний сезон красные тонкие халаты.

Осенью 2016 года студенток Ашхабадского сельскохозяйственного университета и Туркменабадского педагогического института имени Сейтназара Сейди обязали вместо черного пиджака носить халаты из ватного сукна, с красной подкладкой.

Девушкам запрещено носить золотые и серебренные украшения, пользование косметикой должно быть в минимальном количестве. Нельзя отращивать ногти и делать маникюр.

В июле 2018 года сообщалось, что от студенток и школьниц учебных заведений Туркменистане требуют носить широкие платья и национальные штаны.

Студентам также не разрешается ездить на автомобиле, а также оформлять на своё имя транспортное средство. Об этом они дают специальную расписку при поступлении в ВУЗ.

 
 
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Им нельзя ходить в гости к друзьям, а также пользоваться мобильными телефонами и интернетом.
 
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