Пьяная бесправница не справилась с управлением и влетела в дерево. Ее 10-летний сын в реанимации

В Слуцком районе местная жительница на автомобиле Chrysler Concorde не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП серьезные травмы получил находящийся в машине ее 10-летний сын. Как выяснилось, женщина не имела водительского удостоверения и была пьяна. Подробности сообщила ГАИ региона.



Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

ДТП произошло 29 января около 8 часов утра на 339-м км автодороги Р-43 Гр. РФ — Кричев — Ивацевичи вблизи деревни Весея. 33-летняя местная жительница на автомобиле Chrysler Concorde неправильно выбрала скорость движения, не учла особенности и состояние транспортного средства, состояние дорожного покрытия и съехала в кювет, а затем совершила наезд на придорожное дерево.









В результате ДТП травмы получил ее 10-летний сын, который сидел на заднем сиденье авто справа. Он госпитализирован в реанимацию. Известно, что ребенок был без специального удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности. По предварительной информации, мать находилась в нетрезвом состоянии, водительского удостоверения не имела — никогда не получала. Страховое свидетельство и техосмотр отсутствовали.