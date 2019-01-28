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Пьяная бесправница не справилась с управлением и влетела в дерево. Ее 10-летний сын в реанимации

29.01.2019 19:34 — Разное | Tut.by  
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В Слуцком районе местная жительница на автомобиле Chrysler Concorde не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП серьезные травмы получил находящийся в машине ее 10-летний сын. Как выяснилось, женщина не имела водительского удостоверения и была пьяна. Подробности сообщила ГАИ региона.


Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

ДТП произошло 29 января около 8 часов утра на 339-м км автодороги Р-43 Гр. РФ — Кричев — Ивацевичи вблизи деревни Весея. 33-летняя местная жительница на автомобиле Chrysler Concorde неправильно выбрала скорость движения, не учла особенности и состояние транспортного средства, состояние дорожного покрытия и съехала в кювет, а затем совершила наезд на придорожное дерево.



В результате ДТП травмы получил ее 10-летний сын, который сидел на заднем сиденье авто справа. Он госпитализирован в реанимацию. Известно, что ребенок был без специального удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности. По предварительной информации, мать находилась в нетрезвом состоянии, водительского удостоверения не имела — никогда не получала. Страховое свидетельство и техосмотр отсутствовали.

 
 
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Известно, что ребенок был без специального удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности.
 
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