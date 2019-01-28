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В Беларуси определен порядок прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов
Постановлением Совет Министров Республики Беларусь от 25 января 2019 г. № 54 утверждена Инструкция по прогнозированию последствий принятия (издания) нормативных правовых актов,
Документом определяется порядок осуществления прогнозирования последствий принятия (издания) нормативных правовых актов для оценки возможности достижения целей принятия (издания) нормативного правового акта, а также вариантов развития общественных отношений, обусловленных принятием (изданием) нормативного правового акта, а также в случае, если нормативный правовой акт не будет принят (издан).
Прогнозирование последствий принятия (издания) нормативного правового акта включает прогнозирование финансово-экономических последствий. Это необходимо для оценки влияния нормативного правового акта на величину доходов, расходов и источников финансирования дефицита (направлений использования профицита) республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу, а также общей оценки последствий принятия нормативного правового акта для доходов и расходов граждан и юридических лиц.
Кроме того, специалисты отмечают регулирующее воздействие проекта нормативного правового акта на условия осуществления предпринимательской деятельности для выявления положений, устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Инструкция также призвана предотвратить социальные последствия принятия (издания) нормативных правовых актов. Это необходимо для оценки влияния нормативного правового акта на правовой статус граждан, процесс их взаимодействия с государственными органами и организациями, уровень доходов и качество жизни граждан;
Также ее функцией является предотвращение экологических последствий – для выявления в проекте нормативного правового акта положений, реализация которых может оказать вредное воздействие на окружающую среду или связана с нерациональным использованием природных ресурсов, и иных последствий принятия актов.
К прогнозированию последствий государственный орган или организация, инициирующие либо ответственные за подготовку проекта нормативного правового акта, могут привлекать представителей иных госорганов в соответствии с их компетенцией, общественных объединений (союзов, ассоциаций общественных объединений), которые выполняют функции по защите интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах, а также экспертов и специалистов, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, иных заинтересованных лиц.
Для реализации задач прогнозирования последствий принятия нормативного правового акта могут проводиться публичные обсуждения, создаваться рабочие группы, в том числе межведомственные, изучаться предложения государственных органов и иных организаций, в том числе научных организаций, общественных объединений, а также граждан по совершенствованию законодательства и практики правоприменения, анализироваться информация, содержащаяся в средствах массовой информации, обзорах практики применения законодательства, осуществляться обмен информацией между заинтересованными государственными органами и иными организациями или могут использоваться иные способы получения объективной всесторонней информации.
Орган, ответственный за прогнозирование, может также размещать на своем официальном сайте или Национальном правовом Интернет-портале уведомление об инициировании подготовки проекта нормативного правового акта либо о подготовке проекта нормативного правового акта.
Постановлением также утверждена форма обоснования необходимости принятия (издания) нормативного правового акта и форма финансово-экономического обоснования к проекту нормативного правового акта.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 г.
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Постановлением Совет Министров Республики Беларусь от 25 января 2019 г. № 54 утверждена Инструкция по прогнозированию последствий принятия (издания) нормативных...
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