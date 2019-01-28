В Беларуси определен порядок прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов

Постановлением Совет Министров Республики Беларусь от 25 января 2019 г. № 54 утверждена Инструкция по прогнозированию последствий принятия (издания) нормативных правовых актов, сообщил Национальный правовой Интернет-портал Беларуси.

Документом определяется порядок осуществления прогнозирования последствий принятия (издания) нормативных правовых актов для оценки возможности достижения целей принятия (издания) нормативного правового акта, а также вариантов развития общественных отношений, обусловленных принятием (изданием) нормативного правового акта, а также в случае, если нормативный правовой акт не будет принят (издан).

Прогнозирование последствий принятия (издания) нормативного правового акта включает прогнозирование финансово-экономических последствий. Это необходимо для оценки влияния нормативного правового акта на величину доходов, расходов и источников финансирования дефицита (направлений использования профицита) республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу, а также общей оценки последствий принятия нормативного правового акта для доходов и расходов граждан и юридических лиц.

Кроме того, специалисты отмечают регулирующее воздействие проекта нормативного правового акта на условия осуществления предпринимательской деятельности для выявления положений, устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Инструкция также призвана предотвратить социальные последствия принятия (издания) нормативных правовых актов. Это необходимо для оценки влияния нормативного правового акта на правовой статус граждан, процесс их взаимодействия с государственными органами и организациями, уровень доходов и качество жизни граждан;

Также ее функцией является предотвращение экологических последствий – для выявления в проекте нормативного правового акта положений, реализация которых может оказать вредное воздействие на окружающую среду или связана с нерациональным использованием природных ресурсов, и иных последствий принятия актов.

К прогнозированию последствий государственный орган или организация, инициирующие либо ответственные за подготовку проекта нормативного правового акта, могут привлекать представителей иных госорганов в соответствии с их компетенцией, общественных объединений (союзов, ассоциаций общественных объединений), которые выполняют функции по защите интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах, а также экспертов и специалистов, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, иных заинтересованных лиц.

Для реализации задач прогнозирования последствий принятия нормативного правового акта могут проводиться публичные обсуждения, создаваться рабочие группы, в том числе межведомственные, изучаться предложения государственных органов и иных организаций, в том числе научных организаций, общественных объединений, а также граждан по совершенствованию законодательства и практики правоприменения, анализироваться информация, содержащаяся в средствах массовой информации, обзорах практики применения законодательства, осуществляться обмен информацией между заинтересованными государственными органами и иными организациями или могут использоваться иные способы получения объективной всесторонней информации.

Орган, ответственный за прогнозирование, может также размещать на своем официальном сайте или Национальном правовом Интернет-портале уведомление об инициировании подготовки проекта нормативного правового акта либо о подготовке проекта нормативного правового акта.

Постановлением также утверждена форма обоснования необходимости принятия (издания) нормативного правового акта и форма финансово-экономического обоснования к проекту нормативного правового акта.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 г.