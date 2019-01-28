Почти 60% граждан Молдовы против членства в НАТО, свыше 42% за вступление в ЕАЭС - опрос

Большинство граждан Молдовы не желают вхождения страны в Североатлантический альянс, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные во вторник в Кишиневе Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ).

"Если бы в ближайшее воскресенье в республике прошел референдум о вступлении в НАТО, то лишь 23,2% респондентов высказались бы "за", а 58,6% - "против". При этом 7,5% опрошенных не приняли бы участие в голосовании, 5,9% - не знают, что такое НАТО, а 4,8% - не ответили на вопрос", - сообщили в ассоциации.

Число желающих видеть страну в Евразийском союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС) почти одинаково.

"В поддержку вступления Молдовы в ЕАЭС выступают 42,5%, в Евросоюз - 40,3%. Еще 4,6% респондентов не выбрали ни один из союзов, 6,9% - не стали бы голосовать по этому поводу, а 5,7% - не ответили на вопрос", - отметили социологи.

Опрос проведен по заказу кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблея СНГ 4-19 января среди 1179 респондентов из 81 насланного пункта республики. Погрешность - плюс-минус 3%.