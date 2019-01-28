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Гуминский возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Молдовы

29.01.2019 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах в парламент Молдовы, сообщили в пресс-службе Исполкома во вторник.

"Члены Совета постпредов согласовали кандидатуру первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Республики Молдова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе, миссия приступит к работе 4 февраля.

В ее состав войдет около 80 человек - представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, МПА СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполкома СНГ.

Выборы в парламент Молдовы назначены на 24 февраля 2019 года. Для участия в них подали документы 15 партий и около 400 кандидатов по одномандатным округам.

Выборы в парламент Молдовы впервые пройдут не по пропорциональной, а по смешанной системе - 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам. Два округа созданы для жителей Приднестровья, которые смогут проголосовать на избирательных участках на правом берегу Днестра. Еще три депутата будут избраны по округам для граждан Молдовы, работающих за рубежом.

 
 
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Первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах в парламент Молдовы,...
 
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