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Гражданка России пыталась перевести крупную сумму валюты через украинско-белорусскую границу

29.01.2019 19:54 — Разное | Интерфакс  
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На украинско-белорусской границе таможенниками пресечено незаконное перемещение валюты в крупном размере, сообщили в Гомельской таможне.

"Гражданка России следовала на въезд в Беларусь на пассажирском поезде сообщением "Киев – Санкт-Петербург" через республиканский пункт таможенного оформления "Терюха". При устном опросе она заявила об отсутствии каких-либо товаров, подлежащих таможенному декларированию",- рассказали таможенники.

При проведении таможенного досмотра багажа гражданки на дне рюкзака обнаружена подкладка черного цвета, предназначенная для придания жесткости дну рюкзака, в которой таможенниками выявлены денежные средства в размере $34 500 и 1 800 евро.

В соответствии с таможенным законодательством перемещение наличных денежных средств и (или) дорожных чеков без декларирования возможно лишь при условии, что общая сумма при единовременном вывозе (ввозе) не превышает сумму, эквивалентную $10 000. При перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) дорожных чеков свыше указанной суммы необходимо производить письменное декларирование перемещаемых денежных средств.

Данное требование гражданкой РФ исполнено не было.

Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На украинско-белорусской границе таможенниками пресечено незаконное перемещение валюты в крупном размере, сообщили в Гомельской таможне.
 
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