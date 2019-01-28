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Гражданка России пыталась перевести крупную сумму валюты через украинско-белорусскую границу
На украинско-белорусской границе таможенниками пресечено незаконное перемещение валюты в крупном размере,
"Гражданка России следовала на въезд в Беларусь на пассажирском поезде сообщением "Киев – Санкт-Петербург" через республиканский пункт таможенного оформления "Терюха". При устном опросе она заявила об отсутствии каких-либо товаров, подлежащих таможенному декларированию",- рассказали таможенники.
При проведении таможенного досмотра багажа гражданки на дне рюкзака обнаружена подкладка черного цвета, предназначенная для придания жесткости дну рюкзака, в которой таможенниками выявлены денежные средства в размере $34 500 и 1 800 евро.
В соответствии с таможенным законодательством перемещение наличных денежных средств и (или) дорожных чеков без декларирования возможно лишь при условии, что общая сумма при единовременном вывозе (ввозе) не превышает сумму, эквивалентную $10 000. При перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) дорожных чеков свыше указанной суммы необходимо производить письменное декларирование перемещаемых денежных средств.
Данное требование гражданкой РФ исполнено не было.
Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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На украинско-белорусской границе таможенниками пресечено незаконное перемещение валюты в крупном размере, сообщили в Гомельской таможне.
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