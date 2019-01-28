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С первого февраля увеличится бюджет прожиточного минимума
Новости Беларуси. Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые к нему привязаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также увеличатся надбавки отдельным категориям пенсионеров и пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Минимальные пенсии пересматривают раз в квартал вместе с бюджетом прожиточного минимума. Последний раз их повышали в ноябре минувшего года, в среднем – примерно на 5 с половиной процентов.
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Новости Беларуси. Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые к нему привязаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также увеличатся...
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