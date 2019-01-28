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Новости экономики за 29.01.2019
Новости Беларуси. Насколько за год увеличился золотой запас страны и как за последние пять лет изменилась стоимость смартфонов. Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Мобильная телефонная связь в последние годы все больше теснит стационарную. Как свидетельствует статистика, определенную роль в этом играет и динамика изменения цен на средства связи. За последние пять лет в нашей стране смартфоны стали дешевле почти на 11 %, в то время как стоимость стационарных аппаратов увеличилась на 53 %.
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Новости Беларуси. Насколько за год увеличился золотой запас страны и как за последние пять лет изменилась стоимость смартфонов. Деловые новости в программе...
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