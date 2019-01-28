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Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

29.01.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь примет Всемирную шахматную Олимпиаду 2022-го года. В Минск съедутся около 3000 тысяч спортсменов из 180 государств мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

О деталях этого грандиозного международного состязания, а также развитии этого вида спорта в нашей стране 29 января говорили на встрече Президента с главой Международной шахматной федерации. Аркадий Дворкович больше известен как вице-премьер в российском правительстве. Однако несколько месяцев назад предстал в новом статусе.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Шахматы ждет ренессанс, а компьютерные технологии значительно омолодят состав гроссмейстеров. Таков прогноз экспертов. А сбыться он вполне может на наших глазах. В Минске. Самый древний и самый интеллектуальный вид спорта на ближайшие три года своим негласным центром избрал Беларусь. В следующем году принимаем Кубок мира среди женщин, через год – среди мужчин. И, наконец, в августе 2022 у нас состоится Всемирная шахматная Олимпиада.

Обсудить совместные с нашей страной большие планы приехал глава Международной федерации – сокращенно ФИДЕ. С октября 2018 года пост занимает российский государственный деятель Аркадий Дворкович.

Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович обсудили развитие шахматного спорта в Беларуси

Параллельно с шахматной олимпиадой в Минске пройдет Конгресс, на котором вновь выберут рулевого ФИДЕ, а заодно весь совет Международной федерации. Дворкович нам известен прежде всего как российский экономист, занимавший высокие должности на госслужбе. Но мало кто знает, отец его, между прочем, был шахматным арбитром. А в 80-е годы еще и ответственным секретарем Федерации СССР.   

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?
Кстати, в ходе заседания генассамблеи в октябре 2018 года, когда Беларусь получила право принимать Олимпиаду, а Аркадий Дворкович возглавил ФИДЕ, глава нашей федерации – Анастасия Сорокина стала его правой рукой – вице-президентом. Впервые представительница Беларуси на столь высоком шахматном посту.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Аркадий Дворкович, глава Международной шахматной федерации:
Спасибо большое за возможность встретиться, за поддержку Белорусской федерации на выборах. Я также поддержал выбор Анастасии на пост вице-президента ФИДЕ. Теперь мы вместе работаем. Уже многое начали менять для того, чтобы развивать шахматы во всем мире, а не только в небольших кусочках нашей планеты. В Беларуси шахматы постепенно начинают подниматься.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Итак, самое главное из предстоящих шахматных событий – Всемирная Олимпиада. Проходить будет две недели. Ожидается, что приедут в Минск более 3 тысяч игроков из 180 стран. Еще две тысячи сопровождающих. Эксперты, журналисты, болельщики. Главной площадкой станет – конькобежный стадион «Минск-Арены».

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Екатерина Жилянина, СТВ:
Во время шахматной партии  в зале должна быть полная тишина, чтобы не было подсказок. Поэтому зрителям предложат отдельную зону, с онлайн-трансляциями или мультимедийными экранами.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

О гостиницах, транспорте и так далее, говорить, не стоит. Только что принимали чемпионат Европы по фигурному катанию, готовы встречать иностранных гостей хоть завтра. Механизм отлажен белорусами до автоматизма.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Что же стало аргументами в пользу белорусской площадки? Внимание в стране к спорту и к шахматам в частности. Неплохие результаты на международной арене. Соревнования разного уровня в своей стране -- дело привычное. Помимо этого в Беларуси активно предлагают школам игровые комплекты, привлекают детей. Пока в рамках факультативов.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Аркадий Дворкович:
Каждая страна выбирает свой путь. В некоторых странах это делается в качестве факультатива. Где-то, где уже есть соответствующее количество учителей квалифицированных, которые могут преподавать детям, страны идут по пути обязательного урока шахмат во втором или третьем классе в каждой школе. Это дает возможность улучшить интеллектуальные способности детей. Развивается память и навыки, которые не даются другими предметами, другими способами. Это уже доказано научно.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Академия шахмат ФИДЕ в Беларуси работает уже пять лет. Не просто работает, а занимает ведущие позиции в мире. Передает опыт другим. То и дело приезжают учиться официальные делегации. От Арабских Эмиратов до Германии.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Елена Зезюлькина, тренер первой категории по шахматам и шашкам, член исполкома Белорусской федерации шахмат:
В Академии шахмат у нас проводятся семинары, приезжают тренеры со всей Республики Беларусь. Они проводят семинары для лучших деток, для подготовки к важным стартам. Мы хотим результата, хотим, чтобы наши детки чего-то достигали, представляли нашу страну на чемпионатах мира и Европы. В этом году моя ученица Катя Зубковская стала чемпионкой Европы по классическим шахматам, чемпионкой мира по блицу. Результаты есть.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Сейчас в Беларуси более 2 тысяч шахматистов, более двух десятков гроссмейстеров.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Анастасия Сорокина, вице-президент Международной федерации шахмат, председатель Белорусской федерации шахмат:
Лидер сборной Беларуси Владислав Ковалев сделал нам огромный подарок – выиграл супертурнир и прошел в суперфинал следующего года. Очень сильная молодежь, маленькие шахматисты подрастают. У нас большие перспективы.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

А сегодня в Минске как раз подписали сам договор о проведении у нас Всемирной шахматной Олимпиады. Вот он, исторический момент.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Этот вид спорта поистине уникален. Одновременно и массовый, и элитный, он всегда считался гимнастикой для ума. Его поклонники чаще всего интеллектуалы, политики, тактики, люди с мышлением стратегов.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?

Может быть поэтому такие высокие эпитеты и поддержку он получает среди государственных деятелей. И сделать его еще более популярным среди будущих поколений – действительно задача стратегическая. Ведь это вклад в интеллектуальный потенциал всей планеты. А с использованием современных технологий – самый древний вид спорта может стать еще и самым передовым.

Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь примет Всемирную шахматную Олимпиаду 2022-го года. В Минск съедутся около 3000 тысяч спортсменов из 180 государств мира, сообщили в программе...
 
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