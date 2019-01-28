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Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?
Новости Беларуси. Беларусь примет Всемирную шахматную Олимпиаду 2022-го года. В Минск съедутся около 3000 тысяч спортсменов из 180 государств мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О деталях этого грандиозного международного состязания, а также развитии этого вида спорта в нашей стране 29 января говорили на встрече Президента с главой Международной шахматной федерации. Аркадий Дворкович больше известен как вице-премьер в российском правительстве. Однако несколько месяцев назад предстал в новом статусе.
Шахматы ждет ренессанс, а компьютерные технологии значительно омолодят состав гроссмейстеров. Таков прогноз экспертов. А сбыться он вполне может на наших глазах. В Минске. Самый древний и самый интеллектуальный вид спорта на ближайшие три года своим негласным центром избрал Беларусь. В следующем году принимаем Кубок мира среди женщин, через год – среди мужчин. И, наконец, в августе 2022 у нас состоится Всемирная шахматная Олимпиада.
Обсудить совместные с нашей страной большие планы приехал глава Международной федерации – сокращенно ФИДЕ. С октября 2018 года пост занимает российский государственный деятель Аркадий Дворкович.
Параллельно с шахматной олимпиадой в Минске пройдет Конгресс, на котором вновь выберут рулевого ФИДЕ, а заодно весь совет Международной федерации. Дворкович нам известен прежде всего как российский экономист, занимавший высокие должности на госслужбе. Но мало кто знает, отец его, между прочем, был шахматным арбитром. А в 80-е годы еще и ответственным секретарем Федерации СССР.
Аркадий Дворкович, глава Международной шахматной федерации:
Итак, самое главное из предстоящих шахматных событий – Всемирная Олимпиада. Проходить будет две недели. Ожидается, что приедут в Минск более 3 тысяч игроков из 180 стран. Еще две тысячи сопровождающих. Эксперты, журналисты, болельщики. Главной площадкой станет – конькобежный стадион «Минск-Арены».
Екатерина Жилянина, СТВ:
О гостиницах, транспорте и так далее, говорить, не стоит. Только что принимали чемпионат Европы по фигурному катанию, готовы встречать иностранных гостей хоть завтра. Механизм отлажен белорусами до автоматизма.
Что же стало аргументами в пользу белорусской площадки? Внимание в стране к спорту и к шахматам в частности. Неплохие результаты на международной арене. Соревнования разного уровня в своей стране -- дело привычное. Помимо этого в Беларуси активно предлагают школам игровые комплекты, привлекают детей. Пока в рамках факультативов.
Аркадий Дворкович:
Академия шахмат ФИДЕ в Беларуси работает уже пять лет. Не просто работает, а занимает ведущие позиции в мире. Передает опыт другим. То и дело приезжают учиться официальные делегации. От Арабских Эмиратов до Германии.
Елена Зезюлькина, тренер первой категории по шахматам и шашкам, член исполкома Белорусской федерации шахмат:
Сейчас в Беларуси более 2 тысяч шахматистов, более двух десятков гроссмейстеров.
Анастасия Сорокина, вице-президент Международной федерации шахмат, председатель Белорусской федерации шахмат:
Этот вид спорта поистине уникален. Одновременно и массовый, и элитный, он всегда считался гимнастикой для ума. Его поклонники чаще всего интеллектуалы, политики, тактики, люди с мышлением стратегов.
Может быть поэтому такие высокие эпитеты и поддержку он получает среди государственных деятелей. И сделать его еще более популярным среди будущих поколений – действительно задача стратегическая. Ведь это вклад в интеллектуальный потенциал всей планеты. А с использованием современных технологий – самый древний вид спорта может стать еще и самым передовым.
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Всемирная Олимпиада, Конгресс и два Кубка мира. Как Минск готовится стать шахматной столицей планеты?
Новости Беларуси. Беларусь примет Всемирную шахматную Олимпиаду 2022-го года. В Минск съедутся около 3000 тысяч спортсменов из 180 государств мира, сообщили в программе...
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