Под Слуцком пьяная бесправница с 10-летним сыном врезались в дерево

Как стало известно, инцидент произошел утром 29 января. 33-летняя женщина управляла автомобилем Chrysler Concorde. В машине на заднем сидении также ехал ее 10-летний сын.

Водитель не учла погодные условия, а также состояние дорожного покрытия, неправильно выбрала скорость движения и на 339 км автодороги Р-43 «граница Российской Федерации-Кричев-Ивацевичи» неподалеку от деревни Весея не справилась с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей ЧЕБОТАРЕВ, в результате аварии пострадал ребенок. Он попал в больницу. Специалист обратил особое внимание на то, что школьник был без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. По предварительным данным, женщина не имеет водительского удостоверения, а в момент аварии была пьяна. Кроме того, отсутствуют страховое свидетельство и техосмотр на автомобиль.