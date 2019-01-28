







"Еврорадио" . Марчук начал с передачи приветствия от украинского президента, передает





"Я хочу передать вам от Петра Алексеевича [Порошенко] тёплый привет, я вчера с ним виделся, — цитирует слова Евгения Марчука телеканал СТВ. — Он просил передать, что доволен, как развивается сотрудничество украинско-белорусское, особенно после Форума регионов [в конце 2018-го в Гомеле], ну и не только. Комиссия двусторонняя работает как часы".





Марчук признался Лукашенко, что попал в его "фантастическую библиотеку" и провёл там целый день. "Таких библиотек немного в мире", — сказал он.





"Вы — очень популярный человек в Украине, я вам скажу это искренне", — сказал Евгений Марчук белорусскому президенту.



