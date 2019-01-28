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Лукашенко рассказали, что он "очень популярный человек в Украине"

29.01.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Во вторник белорусский президент встречался во Дворце Независимости с Евгением Марчуком, украинским представителем в трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Речь шла о белорусско-украинском сотрудничестве и о ситуации на Донбассе.



Марчук начал с передачи приветствия от украинского президента, передает "Еврорадио".

"Я хочу передать вам от Петра Алексеевича [Порошенко] тёплый привет, я вчера с ним виделся, — цитирует слова Евгения Марчука телеканал СТВ. — Он просил передать, что доволен, как развивается сотрудничество украинско-белорусское, особенно после Форума регионов [в конце 2018-го в Гомеле], ну и не только. Комиссия двусторонняя работает как часы".

Марчук признался Лукашенко, что попал в его "фантастическую библиотеку" и провёл там целый день. "Таких библиотек немного в мире", — сказал он.

"Вы — очень популярный человек в Украине, я вам скажу это искренне", — сказал Евгений Марчук белорусскому президенту.


 
Теги: Гомель
 
 
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Во вторник белорусский президент встречался во Дворце Независимости с Евгением Марчуком, украинским представителем в трёхсторонней контактной группе по мирному...
 
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