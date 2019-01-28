Порошенко собирается баллотироваться на новый срок





Интерфакс , Порошенко рассказал, что в 2024 году Украина подаст заявку на членство в Европейском союзе, отметив, что «нет никаких сомнений» по поводу того, что «мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО». Как сообщает, Порошенко рассказал, что в 2024 году Украина подаст заявку на членство в Европейском союзе, отметив, что «нет никаких сомнений» по поводу того, что «мы получим и начнем выполнять план действий относительно членства в НАТО».





Порошенко считает, что стране необходим «холодной мир» с Россией, и он также продолжит восстанавливать территориальную целостность Украины политико-дипломатическим путем.





ЦИК Украины зарегистрировал 22 кандидата в президенты страны, еще шесть человек подали необходимые документы для участия в предвыборной гонке.