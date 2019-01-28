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Порошенко собирается баллотироваться на новый срок
Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца.
Как сообщает
Порошенко считает, что стране необходим «холодной мир» с Россией, и он также продолжит восстанавливать территориальную целостность Украины политико-дипломатическим путем.
ЦИК Украины зарегистрировал 22 кандидата в президенты страны, еще шесть человек подали необходимые документы для участия в предвыборной гонке.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца.
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