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Дмитриев: как правоохранительное ведомство превращается в ЗАО

29.01.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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Один из лидеров кампании «Говори правду» написал в Фейсбуке эмоциональный пост о том, как белоруска пыталась отстоять свои права и выйти на легальный пикет в Минске.



«С Марией я познакомился год назад. У нее была большая беда. Всей семьей они наодалживали денег, вложили их в строительство квартиры и их кинули. Так что ни квартиры, ни денег. Суды прошли, но с застройщика взять нечего. В общем, замкнутый круг, врагу не пожелаешь. Понятно, что таких семей было много…», – написал он.

Женщина пришла к политику с просьбой помочь обманутым дольщикам провести пикет «против такой нечестности и рассказать всем свою историю».

«Их футболили, как могли. Как только они подавали заявку на Бангалор, местная администрация сразу планировала детский праздник или еще какую-то вакханалию на этом месте.

Мы сходили к главе идеологического управления Мингорисполкома. Он выслушал нас и сказал, что не видит никаких проблем, только решить он этот вопрос не может, надо идти в районную администрацию.


Угадайте, получилось ли у обманутых дольщиков провести пикет? Нет.

Теперь МВД, которое поедает наш бюджет, как здравоохранение и образование вместе взятые, решило стать полноценным ЗАО, то есть бизнесом. Производства клюшек, работы заключенных в колхозах и монополии на охранные услуги, видимо, не хватает. Начали разрабатывать еще одно месторождение денег граждан – массовые мероприятия.

ЗАО МВД придумали гениально: обеспечение общественного порядка будет не обязанностью сотрудников получающих зарплату, а строчкой дохода. Хочешь протестовать, высказывать мнение и чтобы вокруг тебя кружили ребята в форме – плати. Да не сколько-нибудь, а так, чтобы собирать на услуги одной только милиции надо было всем миром.


Марии за свой пикет придется заплатить 637 рублей. Это людям – и так потерявшим все.

Многие прочтут заголовки и подумают, что все это про оппозицию. Дни Воли, Чернобыльские шляхи, протесты. И ошибутся, для Дня Воли на Талаке общество как-то соберет деньги, Чернобыльский шлях тоже не останется без внимания, а про «Марий» никто не знает. И не узнает. У них нет права говорить, нет права оставаться без работы, нет права…

Это позорное решение правительства Румаса противоречит букве и духу Конституции. В первую очередь, оно направлено против возможности людей влиять на то, что происходит.

Молчите, работайте, платите налоги и, желательно, умрите до пенсии. И за это еще будьте благодарны. И не забудьте заплатить в ЗАО», – написал Андрей Дмитриев.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из лидеров кампании «Говори правду» написал в Фейсбуке эмоциональный пост о том, как белоруска пыталась отстоять свои права и выйти на легальный пикет в...
 
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