Дмитриев: как правоохранительное ведомство превращается в ЗАО









«С Марией я познакомился год назад. У нее была большая беда. Всей семьей они наодалживали денег, вложили их в строительство квартиры и их кинули. Так что ни квартиры, ни денег. Суды прошли, но с застройщика взять нечего. В общем, замкнутый круг, врагу не пожелаешь. Понятно, что таких семей было много…», – написал он.





Женщина пришла к политику с просьбой помочь обманутым дольщикам провести пикет «против такой нечестности и рассказать всем свою историю».





«Их футболили, как могли. Как только они подавали заявку на Бангалор, местная администрация сразу планировала детский праздник или еще какую-то вакханалию на этом месте.





Мы сходили к главе идеологического управления Мингорисполкома. Он выслушал нас и сказал, что не видит никаких проблем, только решить он этот вопрос не может, надо идти в районную администрацию.









Угадайте, получилось ли у обманутых дольщиков провести пикет? Нет.





Теперь МВД, которое поедает наш бюджет, как здравоохранение и образование вместе взятые, решило стать полноценным ЗАО, то есть бизнесом. Производства клюшек, работы заключенных в колхозах и монополии на охранные услуги, видимо, не хватает. Начали разрабатывать еще одно месторождение денег граждан – массовые мероприятия.





ЗАО МВД придумали гениально: обеспечение общественного порядка будет не обязанностью сотрудников получающих зарплату, а строчкой дохода. Хочешь протестовать, высказывать мнение и чтобы вокруг тебя кружили ребята в форме – плати. Да не сколько-нибудь, а так, чтобы собирать на услуги одной только милиции надо было всем миром.









Марии за свой пикет придется заплатить 637 рублей. Это людям – и так потерявшим все.





Многие прочтут заголовки и подумают, что все это про оппозицию. Дни Воли, Чернобыльские шляхи, протесты. И ошибутся, для Дня Воли на Талаке общество как-то соберет деньги, Чернобыльский шлях тоже не останется без внимания, а про «Марий» никто не знает. И не узнает. У них нет права говорить, нет права оставаться без работы, нет права…





Это позорное решение правительства Румаса противоречит букве и духу Конституции. В первую очередь, оно направлено против возможности людей влиять на то, что происходит.





Молчите, работайте, платите налоги и, желательно, умрите до пенсии. И за это еще будьте благодарны. И не забудьте заплатить в ЗАО», – написал Андрей Дмитриев.