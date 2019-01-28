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Патриарх Антиохийский просит православные церкви не отмалчиваться по украинскому расколу

29.01.2019 20:45 — Разное | Интерфакс  
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Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн обратился к поместным церквам с призывом выразить свои позиции по вопросу украинского раскола.

"Все собравшиеся (на Поместном Соборе Антиохийской церкви - ИФ) говорили о необходимости сделать все для сохранения нашего единства. И мы хотели бы, чтобы наш голос был услышан, потому что недостойно в наше время отмалчиваться, мы обязательно должны говорить об этом вслух", - сказал патриарх Иоанн во вторник на встрече с патриархом Кириллом в Москве.

"Мы призывали и продолжаем призывать Вселенского патриарха и других высших духовных лиц к тому, чтобы решить существующие проблемы, в том числе, проблемы, с которыми сталкивается сейчас наша братская Русская православная церковь, путем диалога, путем переговоров, путем обыкновенного разговора", - отметил патриарх Иоанн.

Он выступил против одностороннего подхода к решению проблем православного мира. "Мы продолжаем считать принцип консенсуса своего рода краеугольным камнем всей нашей деятельности и деятельности, которая направлена на сближение всех поместных церквей. Мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки одностороннего решения ряда церковных проблем за счет всего православного мира, попытки, которые ведут в результате к расколу этого мира", - заметил восточный предстоятель.

В ходе встречи он поблагодарил патриарха Кирилла и президента России за помощь Сирии в налаживании мирной жизни.

 
 
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Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн обратился к поместным церквам с призывом выразить свои позиции по вопросу украинского раскола.
 
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