Бой Нурмагомедова и Макгрегора принес UFC $86,4 млн

Спортивно-медийная компания в области смешанных единоборств UFC раскрыла финансовые результаты поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором.

Как сообщает пресс-служба UFC со ссылкой на исследование компании Applied Analysis, общая выручка, связанная с мероприятием по округу Лас-Вегас, составила $86,4 млн.

"Это рекордные экономические показатели от одного события UFC на сегодняшний день", - отмечается в сообщении.

Бой состоялся 6 октября 2018 года на T-Mobile Arena и установил новый рекорд по посещаемости (20 034 человека) и доходу от продажи билетов ($17 млн 188 тыс) для UFC в Лас-Вегасе.

В дополнение к общим экономическим показателям в $86,4 млн, исследование показало, что знаковое событие также принесло $17,2 млн в виде заработной платы и создало 414 рабочих мест в Южной Неваде. Кроме этого, посетители мероприятий принесли штату Невада $3,7 млн государственных доходов.

"Во время подготовки к соревнованию я сказал, что это будет крупнейшее событие в истории UFC, и теперь у нас есть все цифры, подтверждающие это. Бой Хабиба с Макгрегором побил наши рекорды не только по продаже платных трансляций по системе pay-per-view, по интересу в социальных сетях и глобальной аудитории, но и установил рекорд по экономическим показателям здесь, в Лас-Вегасе. Это не было бы возможно без поддержки сообщества Лас-Вегаса и преданных фанатов, самых лучших в мире спорта", - сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок закончился победой россиянина над ирландцем, таким образом, Х.Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе. После окончания поединка в зале состоялась потасовка с участием Х.Нурмагомедова и окружением К.Макгрегора.