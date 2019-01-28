Россия окажет поддержку Мадуро в обмен на доступ к венесуэльской нефти - директор Нацразведки США

Россия, Куба и Китай готовы поддерживать столкнувшегося с выступлениями оппозиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на доступа к венесуэльской нефти, заявил директор Нацразведки США Дэн Коутс.

"Куба, Россия и отчасти Китай будут оказывать помощь режиму Мадуро в сферах безопасности, финансов, чтобы воспользоваться создавшейся ситуацией и получить доступ, прежде всего, к венесуэльской нефти", - сказал Д.Коутс во вторник на слушаниях в сенате.