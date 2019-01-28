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Орденом Матери награждены 30 жительниц Гомельской и Гродненской областей – указ
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 30 жительниц Гомельской и Гродненской областей, сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы организаций агропромышленного комплекса, торговли, учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, домохозяйки", - отметили в пресс-службе.
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 30 жительниц Гомельской и Гродненской областей, сообщили в пресс-службе главы государства....
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