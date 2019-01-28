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В Беларуси началась очередная проверка боевой готовности армии

29.01.2019 21:18 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси началась очередная проверка боевой готовности армии
Фото из открытых источников

Как стало известно, 29 января 2019 года в соответствии с решением Министра обороны начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси. Руководить ей будет начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

В Беларуси началась очередная проверка боевой готовности армии Минобороны начало мобилизацию запасников для проверки боеготовности армии

В Минобороны проинформировали, что к проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения. Из запаса на время учебных сборов планируется призвать около 1,4 тыс. человек, а также получить 20 единиц техники из госорганов и организаций.

В ведомстве также пояснили, что для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций. Завершится проверка штабными тренировками и учениями различного уровня с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных Сил.

Напомним, в 2018 году уже призывали из запаса военнообязанных. Весной призвали около 2 тыс. человек и 650 человек осенью.

 
 
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Из запаса на время учебных сборов планируется призвать около 1,4 тыс. человек.
 
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